Hochmoderne KI-Technologie enttäuscht im Ukraine-Krieg

Doch es gebe gehörige Schwierigkeiten, die "Technologie des 21. Jahrhunderts in die Schützengräben des 19. Jahrhunderts zu bringen", wie es die New York Times beschreibt .

Das erhofft sich zumindest das US-Militär vom Project Maven , das seit 2017 im Pentagon angesiedelt ist. Als Russland im Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert ist, sah man die Chance, das Project Maven erstmals unter realen Bedingunge n anwenden zu können.

Diese Analysen sollten in weiterer Folge für Angriffe autonomer Kamikazedrohnen genutzt werden, die selbstständig ihre Ziele ausfindig machen können - mit möglichst wenig manuellem Zutun von Soldat*innen.

Orientierung mithilfe von KI

Die Ukraine habe in den vergangenen Wochen und Monaten ihre Angriffsdrohnen aber dennoch mit einer abgespeckten KI-Version ausgestattet, berichtet CNN. Mithilfe der Künstlichen Intelligenz können sich Fluggeräte selbst dann effizient orientieren, wenn die Positionierungssignale von Russland blockiert werden.

Anhand von Bilderkennungsalgorithmen, die direkt auf den Drohnen laufen, sollen sie ihre Ziele ausfindig machen können. Ein Präzisionsschlag auf wenige Meter genau sei damit möglich, wie eine mit der Sache vertraute Person gegenüber CNN erklärt.

Neue Erkenntnisse gewonnen

Nutzlos sei das Project Maven in der Ukraine aber nicht - zumindest nicht für das Pentagon. Denn aus der Anwendung unter realen Bedingungen habe man zahlreiche neue Erkenntnisse gewinnen können, heißt es in dem Bericht der New York Times.

Beispielsweise habe das US-Militär daraus gelernt, wie man Satelliten effizienter ausrichtet, sodass die daraus gewonnen Daten besser verarbeitet werden können. So seien mehr kleine Satelliten zielführender als die größeren Varianten, die derzeit im Einsatz sind.