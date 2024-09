Rätsel gelöst: Darum versteckt Russland Kampfflugzeuge unter Reifen

Das gab Schuyler Moore , erste CTO des United States Central Command (deutsch: Zentralkommando der Vereinigten Staaten) in einem Livestream bekannt. "Wenn man Reifen auf die Flügel legt, haben viele Computer-Vision-Modelle plötzlich Schwierigkeiten, zu erkennen, dass es sich um ein Flugzeug handelt", sagt sie darin.

Laut Moore müssen solche KI-Suchsysteme in Zukunft so trainiert werden, um möglichst flexibel mit solchen Veränderungen umzugehen. Da eine KI mit entsprechenden Datensätzen trainiert werden muss, um etwas Neues zu lernen, dauern solche Anpassungen entsprechend lange. Zudem würde die ganze Prozedur wieder von vorne losgehen, wenn statt Reifen etwas anderes auf die Flugzeuge gelegt werden würde. "Dann verbringen wir unverhältnismäßig viel Zeit mit Computer Vision, ohne viel zu gewinnen", so Moore.

Gängige Taktik

Die Zielsuchsysteme des Gegners zu verwirren, ist eine gängige Kriegstaktik. Russland nutzt etwa auch eine Tarnmethode aus dem Zweiten Weltkrieg, um ihre wertvollsten Kriegsschiffe vor ukrainischen Angriffen zu schützen. Der Bug und das Heck der Admiral Essen wurden etwa mit dunkler Farbe überstrichen, um das Schiff optisch zu verkleinert. Denn der dunkle Schiffsteil verschmilzt aus der Vogelperspektive mit dem Dunkelblau des Meeres.