Wo findet man alle guten HandwerkerInnen an einem Ort?

Gute Handwerker:innen zu finden ist oft sehr schwer. Da Empfehlungen aus dem Bekanntenkreis nicht immer zuverlässig sind, greifen Leute zu neuen Lösungen. Eine davon ist Daibau, die größte Bauplattform der Region.

Warum ist es so schwierig, gute HandwerkerInnen zu finden?

Der Mangel an qualifizierten Handwerker:innen ist ein Thema, über das in den letzten Jahren viel gesprochen wird. Zudem sind gute Fachleute oft monatelang im Voraus ausgebucht und die Handwerkersuche ist zeitraubend und stressvoll.

Daibau - mit nur wenigen Klicks zu HandwerkerInnen!

Bei daibau.at sind in Österreich mehr als 13.500 Fachbetriebe in über 200 Kategorien von Bau- und Handwerksleistungen versammelt. Außerdem ist die Plattform auch unter daibau.de in Deutschland und unter daibau.ch in der Schweiz tätig. Hier finden Sie Zimmerleute, Spengler:innen, Fassadenbauer:innen, Tischler:innen, Heizungsbauer:innen, Architekt:innen, Statiker:innen, Geometer:innen, Maler:innen, Trockenbauer:innen, Fliesenleger:innen, Parkettleger:innen und viele weitere Fachkräfte. Alle an einem Ort!

Um sie zu erreichen, müssen Sie lediglich eine kurze Anfrage ausfüllen, was nur wenige Minuten dauert. Ihre Anfrage wird schnell bearbeitet, und basierend auf Ihren Angaben erhalten Sie Kontakte zu passenden HandwerkerInnen in Ihrer Umgebung. Das Daibau-Team setzt sich mit Ihnen in Verbindung, um bei Bedarf zusätzliche Informationen einzuholen, damit Sie möglichst präzise Angebote erhalten und HandwerkerInnen vorgeschlagen bekommen, die genau zu Ihren Anforderungen passen. Das Ganze ist für Sie kostenlos, provisionsfrei und unverbindlich!