Wo findet man alle guten HandwerkerInnen an einem Ort?
Warum ist es so schwierig, gute HandwerkerInnen zu finden?
Der Mangel an qualifizierten Handwerker:innen ist ein Thema, über das in den letzten Jahren viel gesprochen wird. Zudem sind gute Fachleute oft monatelang im Voraus ausgebucht und die Handwerkersuche ist zeitraubend und stressvoll.
Daibau - mit nur wenigen Klicks zu HandwerkerInnen!
Bei daibau.at sind in Österreich mehr als 13.500 Fachbetriebe in über 200 Kategorien von Bau- und Handwerksleistungen versammelt. Außerdem ist die Plattform auch unter daibau.de in Deutschland und unter daibau.ch in der Schweiz tätig. Hier finden Sie Zimmerleute, Spengler:innen, Fassadenbauer:innen, Tischler:innen, Heizungsbauer:innen, Architekt:innen, Statiker:innen, Geometer:innen, Maler:innen, Trockenbauer:innen, Fliesenleger:innen, Parkettleger:innen und viele weitere Fachkräfte. Alle an einem Ort!
Um sie zu erreichen, müssen Sie lediglich eine kurze Anfrage ausfüllen, was nur wenige Minuten dauert. Ihre Anfrage wird schnell bearbeitet, und basierend auf Ihren Angaben erhalten Sie Kontakte zu passenden HandwerkerInnen in Ihrer Umgebung. Das Daibau-Team setzt sich mit Ihnen in Verbindung, um bei Bedarf zusätzliche Informationen einzuholen, damit Sie möglichst präzise Angebote erhalten und HandwerkerInnen vorgeschlagen bekommen, die genau zu Ihren Anforderungen passen. Das Ganze ist für Sie kostenlos, provisionsfrei und unverbindlich!
Bewertungen und Rezensionen sind das Maß für Qualität!
Einer der größten Vorteile von Daibau ist Transparenz. Jeder Handwerksbetrieb hat ein eigenes Profil mit Bewertungen und Rezensionen früherer KundInnen. Das bedeutet, dass Sie sich bei Ihrer Entscheidung mit echten Kommentaren und Erfahrungen von Menschen helfen können, die bereits mit dem Handwerker:in zusammengearbeitet haben.
Doch Daibau ist nicht nur eine Plattform, die Sie mit guten Handwerker:innen verbindet, sondern bietet auch nützliche Werkzeuge und Inhalte, mit denen Sie sich bei der Planung Ihrer Projekte helfen können. Im Baukostenrechner finden Sie Richtpreise für mehr als 200 Kategorien von Bauleistungen in Österreich. Außerdem gibt es ein Magazin, das Ihnen wertvolle Expertentipps und Best-Practice-Beispiele liefert.
Ganz gleich, wie groß oder komplex Ihr Projekt ist: Daibau bleibt vom ersten Schritt der Handwerkersuche bis zum fertigen Ergebnis Ihr verlässlicher Partner. Auf Daibau sind alle guten Handwerker an einem Ort und nur einen Klick entfernt!