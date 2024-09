Astronautin erklärt, wie gefährlich ein Weltraumspaziergang ist

Am 3. Tag des Flugs sollen dann 2 Personen in etwa 700 km Höhe aussteigen und die neuen EVA-Raumanzüge im Außeneinsatz testen, die SpaceX entwickelt hat ( EVA steht für „extravehicular activity“, die offizielle Bezeichnung für einen Außeneinsatz). Da es keine Luftschleuse im Raumschiff gibt, müssen alle 4 Crew-Mitglieder permanent den Anzug tragen, da sie im Raumschiff nicht geschützt sind.

„Ich habe zuerst Erleichterung empfunden“, beschreibt sie das Gefühl direkt nach dem Aussteigen. Durch den Krieg in der Ukraine hatte sich ihr Training in Russland verkürzt. Die ISS-Modelle für ihr Training waren zudem mit Gerüsten ausgestattet, die es in der Realität nicht gibt. „Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, ob ich aus der Luke rauskomme, aber es hat einwandfrei geklappt.“

Im Raumanzug lässt sich das unter Wasser aber nicht so einfach aufrechterhalten. Dafür werden die Astronauten und Astronautinnen von Tauchern begleitet. „Sie versuchen, das mit kleinen Gewichten auszugleichen, die sie schnell an den Anzug hängen oder sie abnehmen.“

Samantha Cristoforetti trainier 2010 am ISS-Modell in der Neutral Buoyancy Facility des europäischen Astronautenzentrum der ESA in Köln

Perfekt ausgleichen könne man die Schwerkraft aber nie. Das äußert sich bei den Bewegungen, da sich der Anzug im Pool immer wieder ausrichtet, was im All nicht der Fall ist. „Es ist aber auch schwieriger, weil man sich gegen den Wasserwiderstand bewegt. Im Weltraum hat man das nicht“, sagt die Astronautin.

Allerdings ist ihre Mission auch schwer mit denen der ISS-Astronauten zu vergleichen. Obwohl nicht genau kommuniziert wurde, wie der private Space Walk aussehen soll, zeigen Animationen von SpaceX eine Person im Raumanzug, die in der geöffneten Luke steht und sich links und rechts an Handläufen festhält . Ob sie diese Position tatsächlich verlassen und wie sie gesichert sind, wurde noch nicht erklärt.

Dafür befestigt man den Anzug immer mit 2 Karabinerhaken an der ISS. Bewegt man sich, hängt man einen Haken aus, befestigt ihn an anderer Stelle und kann dann den 2. Haken nachziehen.

Es ist aber nicht der einzige Grund, warum es zum Problem werden kann. „Das verlorene Werkzeug wird dann in einen eigenen Orbit eintreten und kommt mit hoher Geschwindigkeit zurück. So gefährdet man sich und seine Kollegen“, sagt Stevenin.

Außerhalb der Raumstation ist das einzige, das die Astronauten schützt, ihr Anzug . Deswegen sollte man sorgfältig auf ihn achten. „Man muss aufpassen, was man anfasst . Einige Oberflächen sind kontaminiert und das will man nicht mit in die Station bringen“, sagt Stevenin. Zudem könnten die Handschuhe an scharfen Kanten beschädigt werden.

Samantha Cristoforetti trainiert in einem Orlan-Raumanzug im Gagarin Comsmonaut Training Centre in Russland

"Man hat keine Zeit, beeindruckt zu sein"

Dass es so viele Dinge zu beachten gibt, sorgt auch dafür, dass man sich voll und ganz auf die Situation konzentriert, sagt die Astronautin. „Man hat eigentlich keine Zeit, beeindruckt zu sein und darüber nachzudenken, das kommt im Nachhinein. In dem Moment ist man zu 100 Prozent konzentriert, es geht darum: Was macht meine Hand, was macht die andere Hand, was ist der nächste Schritt. Das ist alles so anstrengend. Man kommt nicht raus und guckt erstmals die Landschaft an.“

Die Situation könnte durchaus beängstigend sein: Man hängt in 400 km Höhe außen an einer Raumstation, die mit 28.800 km/h um die Erde rast. Deswegen ist es schwer, sich zu orientieren, denn die Umgebung ändert sich schnell. Oben und unten existiert nicht. Nachts sieht man nur, was eine kleine Stirnlampe direkt vor einem beleuchtet, der Rest ist Dunkelheit. „Das ist unser Beruf. Viele von uns kommen aus dem Militär. Man ist es gewohnt, sich auf das Jetzt zu konzentrieren“, beschreibt Cristoforetti, wie man mit diesem Druck umgeht.