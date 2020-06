Aus für Intel-Prozessoren: Apple steigt noch 2020 um

Apple-CEO Tim Cook sprach am Montagabend von einem "historischen Tag". Und tatsächlich beginnt mit dem Wechsel von Intel-Prozessoren auf die Apple-eigenen ARM-Chips eine neue Mac-Ära. Und so vorhersehbar diese Ankündigung auf der Entwicklerkonferenz WWDC war, überraschte Apple am Schluss dennoch mit der Geschwindigkeit der Umsetzung.

Adobe und Microsoft an Bord

Noch 2020 will Apple einen Mac mit einem eigenen ARM-Prozessor auf den Markt bringen. Der gesamte Umstieg soll bereits in zwei Jahren abgeschlossen sein. Insider hatten im Vorfeld nicht vor kommendem Jahr mit einem derartigen Gerät gerechnet. Auch dass Apple sämtliche eigene Programme am Tag 1 für die neue Plattform bereithaben wird, ist ein gutes Zeichen. Dazu kommt, dass offenbar auch Microsoft und Adobe ihre Software zum Start fertig haben werden.