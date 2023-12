Apple gibt seltenen Einblick in sein geheimes Chip-Labor

Erstmals zeigt der iPhone-Konzerne jene Räumlichkeiten, in denen an den neuen Apple-Prozessoren geforscht wird.

Dem US-Sender wurde erstmals Zutritt zu Apples streng geheimen Chip-Labor gewährt. In dem Bericht, der auf YouTube zu sehen ist, zeigen sich hochrangige Apple-Manager*innen ungewöhnlich redselig , aber auch gleichzeitig äußerst zurückhaltend bei manchen Themen.

"Eine der tiefgreifendsten - wenn nicht die tiefgreifendste Veränderung bei Apple - zumindest bei unseren Produkten in den letzten 20 Jahren - ist die Tatsache, dass wir mittlerweile viele Technologien selbst entwickeln ", sagt der Apple-Manager in einem Interview mit CNBC .

"Es war fast so, als hätten sich die Gesetze der Physik verschoben ", sagte John Ternus. Der Chef der Hardware-Entwicklung bei Apple spricht damit die Leistung des ersten MacBook Air an, das von einem hauseigenen M-Prozessor angetrieben wurde.

Apple-Chips werden nicht weiterverkauft

Das mit dem scheinbaren "Verschieben der physikalischen Gesetze" hat 2008 begonnen. Damals wurden ungefähr 50 Ingenieur*innen damit beauftragt, einen eigenen Prozessor zu entwickeln. "Nun haben wir Tausende von Ingenieur*innen, überall auf der Welt", sagt Johny Srouji, Senior Vice President für Hardwaretechnologien in dem CNBC-Bericht.

In den USA, Israel, Deutschland, Österreich, Großbritannien und Japan wird an den Apple-Chips gearbeitet. "Wenn man sich aber unser Chip-Portfolio ansieht, wird man feststellen, dass wir ein sehr schlankes Portfolio haben. Sehr effizient", so Srouji.

Das liege einerseits daran, dass Apple seine SoCs nicht weiterverkauft. Andererseits werde das Portfolio bewusst schmal gehalten, damit man die größtmögliche Flexibilität bei der Anpassung und Skalierbarkeit habe, so der Apple-Manager.

