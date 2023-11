Apple arbeitet an MacBook mit 5G, aber es gibt einen Haken

Angeblich erreicht Apple dieses Ziel nicht und hat es um ein Jahr nach hinten verschoben. Sollten 2026 zum ersten Mal Apple-Modems in den iPhones verbaut werden, dürften noch einmal 2 bis 3 Jahre vergehen , bis das Unternehmen seine 5G-Chips in iPads , Apple Watch und MacBooks einführen wird, schätzt Gurman.

Das schreibt der zuverlässige Apple-Insider Mark Gurman in seinem aktuellen Newsletter . Auf ein 5G-MacBook sollte man sich jedoch nicht zu früh freuen. Mit einem Mobilfunk-fähigem Apple-Laptop sei erst in ein paar Jahren zu rechnen, behauptet Gurman.

Während die Windows-Konkurrenz bei vielen Laptops 2 zentrale Funktionen bietet, hat Apple bislang einen Bogen darum gemacht. Die Rede ist von einem Touchscreen und Mobilfunkempfang . Letzteres kündigt sich nun jedoch an. Apple soll nämlich an einem MacBook mit 5G-Empfang arbeiten.

Windows-Laptops mit 5G

Das bedeutet also, dass man vor 2028 nicht mit einem 5G-fähigen MacBook rechnen braucht. Dass Apple in der Zwischenzeit auf ein Zulieferunternehmen setzt und dessen 5G-Modems in ein MacBook integriert, gilt als unwahrscheinlich.

Wer nicht so lange warten will, muss sich zu einem Windows-Laptop greifen. Hier ist die Auswahl an 5G- beziehungsweise LTE-fähigen Notebooks ziemlich groß. HP, Lenovo, Asus, Acer, Dell, Fujitsu - all diese Hersteller bieten Laptops beziehungsweise Convertibles, die im 5G-Netz funken können.

➤ Mehr lesen: Apple baut eigene Chips für Bluetooth, WiFi und 5G