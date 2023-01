Apple baut eigene Chips für Bluetooth, WiFi und 5G

Der iPhone-Hersteller will seine Handys künftig mit hausgemachten Kommunikationsprozessoren ausstatten.

Als Apple im Jahr 2020 den Intel-Prozessoren in seinen MacBooks den Rücken gekehrt hatte, wurde die Chip-Branche regelrecht auf den Kopf gestellt. Diesen Move will Apple nun bei seinen iPhones wiederholen und die Entwicklung von Kommunikations-Chips in die eigene Hand nehmen.

Schon länger ist klar, dass Apple die Entwicklung von Prozessoren wieder enger an das eigene Unternehmen binden möchte. Ab Ende 2024 oder Anfang 2025 könnten die ersten iPhones mit hauseigenen Netzwerk-Chips auf den Markt kommen, wie es in einem Bericht von Bloomberg heißt.