Mit welchen Tricks Google versuchte, an Standortdaten zu kommen

Jen Chai, ein leitender Manager, der für Location-Services zuständig ist, gab vor Gericht an, dass er selbst nicht genau wusste, wie das komplexe Netz der Google-Privatsphäreeinstellungen mit den Location-Services interagierte.

Google wollte keine Medienberichte darüber

Darüber hinaus habe Google bei allen Drittanbieteer-Apps, die auf Standortdaten zugreifen, mitgelesen. Demnach war es nicht möglich, einer Smartphone-App den Zugriff auf den Standort zu gewähren, ohne dass Google den Standort ebenso erhält.

Wie aus internen Mails hervorgeht, war sich Google dieser Problematik durchaus bewusst und wollte nicht, dass die fragwürdigen Praktiken an die Öffentlichkeit gelangen. "Das ist etwas, was wir nicht auf der Titelseite der New York Times lesen wollen", war laut den Gerichtsdokumenten in einem internen Mail zu lesen.

Als Google seinen Android-User*innen bessere Möglichkeiten gab, die Privatsphäre-Einstellungen aufzufinden, hätten die Nutzer*innen angeblich das Datensammeln entsprechend oft eingeschränkt. Das betrachtete man bei Google als "Problem". Also beschloss man, diese Einstellungsmöglichkeiten in verschachtelten Untermenüs zu verstecken.