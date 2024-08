Österreichische Datenschützer: X sammelt illegal Daten für KI-Training

Mit dem Vorwurf des Verstoßes gegen europäisches Recht haben Datenschutz-Aktivisten in neun EU-Ländern - darunter Österreich - Beschwerde gegen den Kurzmitteilungsdienst X eingelegt. Die Firma des Milliardärs Elon Musk nutze für das Training ihrer Künstlichen Intelligenz (KI) persönliche Daten der Kunden ohne deren Einverständnis, teilte die Gruppe None Of Your Business (NOYB, dt. "Geht dich nichts an") des österreichischen Aktivisten Max Schrems am Montag mit.

