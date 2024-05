Elon Musk will X-Chatbot mit eigenem Supercomputer verbessern

Elon Musk will einen Supercomputer bauen, der den Chatbot "Grok" verbessern soll. Das erklärte er gegenüber Inverstoren, berichtet The Informant. Sein Start-up xAI entwickelt das KI-Modell.

Musk bezeichnete den Supercomputer als "Gigafactory für Rechenleistung". Die Werke von Musks E-Autofirma Tesla heißen ebenfalls "Gigafactory". Der Supercomputer soll massenhaft Nvidia H100 Grafikkarten nutzen.

➤ Mehr lesen: Elon Musks Startup xAI stellt KI-Modell "Grok" vor

100.000 GPUs für Grok

Im April hatte Musk bereits erklärt, dass die 3. Version von Grok mindestens 100.000 solcher GPUs benötigen würde. Um die 2. Version des KI-Modells zu trainieren seien 20.000 verwendet worden. Allerdings sind die Grafikkarten in so großen Mengen schwer verfügbar, was laut Musk die Entwicklung der KI bisher ausbremste.

Das geplante GPU-Cluster soll mindestens 4-Mal so groß sein wie die der Konkurrenz, erklärte Musk in der Inverstoren-Präsentation. Der Supercomputer soll bis Herbst 2025 in Betrieb gehen. Dafür sollen mehrere Milliarden Dollar ausgegeben werden.

➤ Mehr lesen: X-Chatbot verbreitet Fake News von Angriff Irans auf Israel

Im April veröffentlichte xAI die neueste Version Grok 1.5. Neben Text kann die neue Version auch Bilder und Grafiken verarbeiten. Grok ist mit X verknüpft. Premium-Kund*innen des sozialen Netzwerks können den Chatbot über die X-Plattform nutzen.