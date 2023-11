Elon Musks Startup xAI stellt KI-Modell "Grok" vor

Das KI-Startup xAI von High-Tech-Milliardär Elon Musk hat sein erstes Programm mit dem Namen Grok vorgestellt. "Grok hat in Echtzeit Zugriff auf Informationen bei X, was ihm einen Vorteil gegenüber den anderen Programmen verschafft", erklärte Musk in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) auf seiner Onlineplattform X.

Das Programm "liebt den Sarkasmus", erklärte Musk. Grok sei so konstruiert, dass es humorvoll auf Fragen antworte. xAI teilt in einer Pressemeldung mit, dass sich das Modell an der Romanreihe "Per Anhalter durch die Galaxis" orientiert, und daher "fast alles beantworten kann". Das englische Wort "grok" ist umgangssprachlich und bedeutet auf Deutsch etwas "begreifen" oder "schnallen".

