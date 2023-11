KI-Unternehmen von Elon Musk stellt erstes Programm vor

Elon Musks Firma für künstliche Intelligenz, xAI, will am Samstag ihr erstes Programm einer "ausgewählten Gruppe" vorstellen. Das schreibt der Milliardär auf X. Die KI sei "in einigen wichtigen Aspekten die beste, die momentan existiert", ist Musk überzeugt.

Musk war einer der Mitbegründer des Unternehmens OpenAI, das hinter KIs wie Dall-E und ChatGPT steht. Das Unternehmen wurde 2015 als gemeinnütziges Projekt gegründet, das sich für offene Forschung und die Förderung von KI einsetzte. Im Laufe der Jahre begann OpenAI jedoch, sich profitorientierter auszurichten und mit Microsoft zusammenzuarbeiten, das Milliarden investierte.

Konkurrent zu ChatGPT

Musk zerstritt sich daraufhin mit den anderen Mitbegründern, allen voran dem jetzigen OpenAI-Chef Sam Altman, woraufhin er das Unternehmen verließ. Der Tesla-CEO kritisierte auch immer wieder den ChatBot ChatGPT und dessen "Wokeness". Er kündigte daraufhin an, ein eigenes KI-Unternehmen zu gründen und einen Konkurrenten zu ChatGPT zu entwickeln.

➤ Mehr lesen: Elon Musk: Netflix-User kündigen wegen "Woke-Virus"

Die Mission des neu gegründeten Unternehmens sei, eine KI zu entwickeln, die „die wahre Natur des Universums versteht“. Eines der Hauptziele der Firma sei es, eine Künstliche Allgemeine Intelligenz (AGI) zu entwickeln, welche dabei helfen soll, diese ungelösten Fragen rund um Dunkle Materie, Dunkle Energie oder Aliens zu beantworten.

Wettlauf um die beste Künstliche Intelligenz

Erst am Mittwoch und Donnerstag war Musk bei einem Treffen von Spitzenpolitiker*innen in England eingeladen, um über die Gefahren von Künstlicher Intelligenz zu beraten (die futurezone berichtete). Nach dem Treffen postete er eine Karikatur, in der Großbritannien, die EU, China und die USA KI offiziell als gefährlich bezeichnen, insgeheim aber an ihrer Entwicklung arbeiten.