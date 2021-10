10 Tipps und Tricks für Gmail, die jeder kennen sollte

Für viele User*innen muss im ersten Schritt einmal auch die Optik passen, um Spaß bei der Nutzung von Gmail zu haben. Um ein ansprechenderes Design als das recht fade voreingestellte zu nutzen, klickst du auf das Zahnrad-Symbol an der rechten oberen Ecke.

Unter diesen Einstellungen auf den Button „ Alle Einstellungen aufrufen “ klicken und in der Folge auf „ Designs “. Anschließend unter „ Design festlegen “ eines der zahlreich angebotenen Designs auswählen.

Besonders nützlich kann eine Einteilung der Mails in diverse Kategorien sein. Unter anderem können Nutzer*innen festlegen, Social-Media-Benachrichtigungen oder Werbung in einen eigenen Ordner abzulegen. Damit schafft man sich einen besseren Überblick über seine wichtigsten Nachrichten, ohne den ganzen E-Mail-Dschungel zu durchforsten.

Besonders computeraffine Menschen bevorzugen Tastenkürzel, die ihnen viel Zeit bei der Arbeit ersparen können. Auch Gmail bietet eine Vielzahl von Tastenkürzel an. Um diese nutzen zu können, musst du erst sicherstellen, dass sie auch aktiviert sind. Unter den allgemeinen Einstellungen erneut zum Punkt „ Tastenkürzel “ runterscrollen und diesen Button aktivieren.

Viele Nutzer*innen kennen das: Man bekommt Hunderte Benachrichtigungen etwa einer Social-Media-Plattform, die man sofort löscht, ohne einen Blick hineinzuwerfen. Diese können über einen Filter allerdings auch automatisch archiviert oder gelöscht werden. Um diese Funktion nutzen zu können, musst du den Namen des jeweiligen Senders oder Senderin in das obere Suchfeld eingeben und auf „ Filter erstellen “ klicken.

Was mit den jeweiligen E-Mails geschehen soll, kann in der Folge im Menü-Fenster ausgewählt werden.

Was wenige wissen: Das Verschicken von E-Mails kann man zeitlich einstellen. Dafür musst du auf „ Schreiben “ und auf den kleinen Pfeil nach unten neben dem Feld „ Senden “ klicken. Im Anschluss „ Senden planen “ auswählen. Es erscheint ein Fenster mit mehreren Optionen – unter " Datum und Uhrzeit auswählen " kann der Sendetermin auch individuell eingestellt werden.

Praktisch ist auch das Feature „ Tasks “, das sich in der rechten vertikalen Leiste unter dem Google-Konto befindet. Die unterschiedlichen Aufgaben können unter anderem mit Notizen belegt und zeitlich geplant werden. Auf das Symbol klicken und „ Aufgabe hinzufügen “. Details und Sendetermin lassen sich in Folge mit wenigen Klicks einstellen.

9. Zwei-Schritt-Verifizierung für sicheren Zugang

Um seinen Account doppelt zu sichern, bietet Google auch eine Zwei-Schritt-Verifizierung an. Dafür muss man seinen Google-Account öffnen und unter „Sicherheit“ auf „Bestätigung in zwei Schritten“ klicken. Google führt dich durch die nötigen Schritte. Ist dieser Punkt festgelegt, wirst du dich künftig mit Passwort sowie einem Sicherheitscode, das du per SMS zugeschickt bekommst, einloggen. Du kannst aber auch andere Optionen wählen.