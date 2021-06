Gmail bekommt neues Design und neue Funktionen

Google erweitert das beliebte E-Mail-Programm um „Spaces“ und will damit eine Alternative zu Slack und Microsoft Teams bieten.

Google hat ein großes Redesign für Gmail im Browser angekündigt. Im Zuge der Modernisierung wird es auch neue Funktionen geben, die das Zusammenarbeiten mit Arbeitskolleg*innen oder die Organisation mit Freunden erleichtern sollen.

Das neue Design sieht frischer, moderner und freundlicher aus. Es erinnert vom Stil her ein wenig an Google Fotos. Klickt man auf das Menü-Icon links oben, öffnet sich eine vertikale Leiste mit dem Stift-Icon für das Erstellen einer neuen Nachricht, „Mail“, „Chat“, „Spaces“ und „Meet“. Unten in dieser Liste sind die Avatar-Icons von Personen, mit denen man kürzlich kommuniziert hat, zu sehen.

Klickt man eines der Icons an, öffnet sich daneben, ebenfalls vertikal, das entsprechende Untermenü. Bei „Mail“ wären das etwa die Ordner und Labels, wie man sie aus Gmail kennt. Die horizontale Leiste oben, mit dem Suchfeld und dem eigenen Status, bleibt auch beim Redesign erhalten.