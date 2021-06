Änderungen bei Google Fotos könnte dazu führen, dass der Kontospeicherplatz knapp wird. Wir zeigen, was ihr dagegen tun könnt.

1: Wie viel Google-Speicher habe ich überhaupt? Um herauszufinden, wie viel Speicher man überhaupt zur Verfügung hat, muss man drive.google.com öffnen und einen Blick auf den linken Rand des Bildschirms werfen. Im Beispiel haben wir dank eines kostenpflichtigen Abos noch deutlich über 50GB, also ein einigermaßen komfortables Polster.

Der Juni bringt bei Google Fotos weitreichende Änderungen. Ab sofort werden sämtliche Fotos, die man zu dem Dienst hochlädt vom persönlichen Google-Drive-Speicher abgezogen. Bislang galt das nicht, wenn man Googles Kompression „ hohe Qualität “ nutzte. Alle Details dazu lest ihr hier .

Hat man hier Dateien identifiziert, die man loswerden möchte, kann man sie mit einem Klick auf den Papierkorb rechts oben oder per ENTF-Taste löschen. Entgültig weg sind sie dadurch allerdings nicht, sie landen lediglich im Papierkorb und werden von dort erst 30 Tage später entfernt. Wer den Speicherplatz gleich freigeräumt haben möchte, muss den Papierkorb händisch leeren.

Mit einem Klick auf Speicherplatz bekommt man eine Liste der Dateien in Google Drive, sortiert nach Größe (hier der direkte Link zur Übersicht). So lassen sich vielleicht schon die größten Speicherfresser ausfindig machen und gegebenenfalls gleich löschen.

2. Was sind die größten Speicherfresser auf Google Drive?

4. So schafft man Speicherplatz in Gmail

Ein anderer Speicherfresser kann Gmail sein. Denn sämtliche dort gespeicherte Mails werden ebenfalls von dem zur Verfügung stehenden Kontingent abgezogen. In erster Linie sind es Anhänge, die hier die Übeltäter sind. Welche das sind, listet Google an dieser Stelle unter dem Abschnitt „E-Mails mit großen Anhängen“ auf. Dort kann man sie markieren und entfernen. Doch Vorsicht: Konversationen, die man dort entfernt, können nicht wiederhergestellt werden.

Die Ansicht ist auch etwas unübersichtlich. Etwas besser geht es auf Gmail selbst, wenn man im Suchfeld „has:attachment larger:10M“ eingibt. So findet man alle Dateien mit Anhang, die größer als 10 Megabyte groß sind. Will man noch nach Jahren filtern, geht das auch. Hier filtern wir etwa alle Mails, die von 1.1.2019 bis 31.12.2019 eingegangen sind: „after:2018/12/31 before:2020/1/1“.

Durch die Kombination dieser beiden Befehle findet man zum Beispiel alle Mails aus 2019, die einen Anhang haben und größer als 10MB sind. Wenn man nun alle markiert, kann man sie löschen und eventuell viel Speicherplatz freigeben (Papierkorb nicht vergessen). All diese Faktoren lassen sich auch in den entsprechenden Menüs in der „erweiterten Suche“ auf Gmail einstellen.