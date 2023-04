Apple Maps ab sofort mit neuen Features in Österreich

Einige Nutzer*innen von Apple Maps in Österreich haben in den vergangenen Wochen bemerkt, dass sich auf dem Kartendienst etwas tut. So tauchten in Städten wie Wien und Salzburg plötzlich 3D-Modelle von prominenten Gebäuden auf. Was bislang nur testweise für einige wenige Anwender*innen freigeschaltet war, wird ab heute Freitag großflächig verfügbar gemacht, wie Apple gegenüber der futurezone angab.

Zusätzlich wird in diesen Ländern auch Apples Street-View-Alternative Look Around freigeschaltet. Die entsprechenden Kamera-Autos sind zwar seit Mitte 2021 auch in Österreich unterwegs, dennoch müssen sich Anwender*innen für dieses Feature in Österreich noch gedulden. "In den nächsten Monaten" soll Look Around auch in Österreich verfügbar sein, heißt es vonseiten Apple, ohne Gründe für die Verzögerung zu nennen.

Kein Look Around für Österreich

Kein Look Around für Österreich

Kein Look Around für Österreich

Kein Look Around für Österreich

Kein Look Around für Österreich

Kein Look Around für Österreich

Schöner

Das Kartenmaterial in den Ländern wird dabei deutlich aufgehübscht. Bisher ist die Ansicht in Apples Kartendienst in Österreich und vielen Nachbarländern eher farblich trist und weitgehend ungenau. Das ändert sich nun und zwar nicht nur in großen Städten und Ballungszentren.

Zwar gibt es am Land keine 3D-Modelle, aber Orte werden zumindest deutlich detaillierter dargestellt. So sind auch von Orten am Land nun Gebäude, Gewässer und Grünflächen farblich eindeutig hervorgehoben. Viele der Verbesserungen liegen im Detail: In Neusiedl am See sind etwa die bislang nicht erkennbaren Bootsstege am See deutlich eingezeichnet.

Verbesserte Navigation

Die Navigation wurde an mehreren Stellen verbessert. So sollen Autofahrer*innen durch bessere Anweisungen die richtige Spur korrekt identifizieren können. Auch sollen Ansagen wie “an der nächsten Ampel links” für mehr Klarheit bei der Route sorgen. Fahrer*innen können außerdem eine Route mit bis zu 15 Stopps planen. Die geschätzte Ankunftszeit kann mit Familien und Freunden direkt geteilt werden.