Apple Maps: Krim als ukrainisches Staatsgebiet ausgewiesen

Auch in der Wetter-App von Apple zählt die Krim nun zur Ukraine. Laut Mashable sei dies in Ländern wie der Ukraine selbst, den USA und Australien der Fall. Auch beim Zugang aus Österreich wird die Schwarzmeer-Halbinsel als Teil der Ukraine ausgewiesen.

Die Krim wurde 2014 von Russland annektiert.

Apple stoppt Verkauf in Russland

Erst unlängst hat Apple auch den Verkauf seiner Produkte in Russland gestoppt. Auch Apple Pay und andere Dienste seien eingeschränkt worden, hieß es am Dienstag in einer Erklärung von Apple. Man sei zutiefst besorgt über die russische Invasion in der Ukraine und stehe an der Seite aller Menschen, die unter der Gewalt leiden, teilte der US-Technologiekonzern mit.