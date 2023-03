So verwendet man Google Maps offline

Auch, wenn wir heutzutage fast immer online sind, gibt es Situationen, in denen der Zugang zum Internet mit dem Handy nicht möglich ist. Etwa an abgelegenen Orten mit schlechtem Empfang. Oder auch in Nicht-EU-Ländern, wo Roaming schnell ein Vermögen kosten kann.

Gerade das sind Szenarien, wo man Karten-Apps wie Google Maps gut brauchen kann. Sei es, um den richtigen Fußweg zu finden, oder sich mit dem Auto an einen bestimmten Ort navigieren zu lassen. Die fehlende Offline-Nutzbarkeit war lange ein Nachteil von Googles Kartendienst. Mittlerweile haben die Entwickler*innen die Funktion aber integriert. So kann man Google Maps unter Android und iOS auch offline verwenden: