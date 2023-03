Google Android bekommt neue Funktionen

Google hat auf dem Mobile World Congress (MWC) angekündigt, Android mit neuen Funktionen auszustatten. Diese neuen Funktionen sind nicht nur Googles eigenen Pixel-Smartphones vorbehalten, sondern stehen auch anderen Android-Geräten zur Verfügung.

Einer der Neuerung betrifft die Notizen-App. Diese bekommt ein lange gefordertes Feature. Ausgewählte Notizen können als Widget direkt auf dem Homescreen abgelegt werden. Das funktioniert auch mit To-Do-Listen, die dann direkt am Homescreen abgehakt werden können.

Das Ganze werde auch mit der Smartwatch mit WearOS synchonisiert, berichtet der Konzern. Die kommt nun mit 2 neuen Shortcuts, mit denen die Nutzer*innen Notizen und To-Dos direkt über das Ziffernblatt erstellen können.

Notizen in PDFs

In der Google-Drive-App sind nun Anmerkungen in PDFs möglich. Den Nutzer*innen stehen Utensilien wie Stift oder Textmarker zur Verfügung. Die Eingabe per Stylus wird ebenfalls unterstützt.

Nach der jeweiligen Bearbeitung können die Kommentare ausgeblendet, gelöscht oder rückgängig gemacht werden. Möglich ist auch, eine Kopie mit den Anmerkungen abzuspeichern. Generell soll Aufgeschriebenes schneller zu verwalten sein.