Android-11-Beta veröffentlicht

Mit einer Woche Verspätung hat Google nun still und leise die Beta des neuen Android 11 veröffentlicht. Eigentlich hatte das Unternehmen eine Präsentation am 3. Juni geplant, diese wegen der Proteste in den USA jedoch abgesagt.

Der jetzt veröffentlichten Beta gingen bereits mehrere Entwickler-Varianten voraus. Die erste wurde im Februar 2020 veröffentlicht und hatte bereits neue Funktionen wie Chat-Bubbles, den Dark Mode und eine Verbesserung des Datenschutzes eingeführt. Nun können Besitzer eines Pixel 2, 3 oder 4 die Beta herunterladen. Dazu können sich Besitzer eines Pixel-Geräts für die Beta anmelden und erhalten die neue Version dann als Update.

Benachrichtigungen

Unter Android 11 werden die Benachrichtigungen neu geordnet. Erhält man eine Nachricht über einen Messenger, erscheinen diese nun in einem eigenen Block unter den anderen Notifications. So sollen die Benachrichtigungen übersichtlicher gestaltet und einzelne Chats priorisiert oder stumm geschaltet werden können.