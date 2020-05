Google sagt Präsentation von Android 11 ab

Auseinandersetzung nach Polizeigewalt

Auch wenn Google keinen genaueren Grund nannte, waren sich US-Medien einig, dass die Absage der Beta-Veröffentlichung mit den seit Tagen anhaltenden Massenprotesten und Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei zusammenhängt. Ausgelöst haben diese der Mord an einem schwarzen Bürger durch einen Polizisten. US-Präsident Trump eskaliert die Sache zusätzlich mit hetzerischen und emotionalen Tweets, der gar die größten sozialen Plattformen und Facebook gegeneinander aufbrachte.

Die erste offizielle Beta von Android 11 hätte ursprünglich bereits im Mai veröffentlicht werden soll. Die Coronakrise inklusive der Absage der Entwicklerkonferenz Google I/O vereitelte diesen Plan jedoch. Seit Februar gibt es folglich "nur" die Vorabversion für Entwickler, die mittlerweile aber auch schon in Version 4 verfügbar ist. Am Plan, die finale Version von Android 11 im dritten Quartal 2020 veröffentlichen zu können, will Google aber festhalten.