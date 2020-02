Android 11: Das sind die wichtigsten neuen Funktionen

So wie es aktuell aussieht, unterstützt allerdings lediglich die Google-eigene Messaging-App namens "Messages" die Chat-Bubbles. Bis zur Veröffentlichung der finalen Android-11-Version könnte die Bubbles-Funktion allerdings auch auf andere Apps, wie WhatsApp, Signal oder Telegram ausgedehnt werden.

Konversationen in den Benachrichtigungen

Neben den Chat-Bubbles wartet Android 11 auch mit einer größeren Neuerung im Bereich der Notifications auf. Erhält man eine Push-Notification - etwa über eine neue WhatsApp-Nachricht - hat Google das Schnellantwortmenü in der Benachrichtigungsleiste erweitert.

So ist es in Zukunft möglich, gleich vorgefertigte Antworten zu versenden. Offenbar versucht Google passende Antworten auf die jeweilige Nachricht vorzuschlagen. Auf ein simples "Hi" bekommen User beispielsweise "How are you?", "What are you doing?", "What's up?" und ein lachendes Emoji vorgeschlagen. Ähnliches gibt es bereits Gmail. Es ist allerdings davon auszugehen, dass dieses Feature zu Beginn nur in Englisch verfügbar sein wird.