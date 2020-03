Android 11 bekommt iPhone-Funktion

Google hat die neueste Entwickler-Version von Android 11 ( Developer Preview 2) inklusive schriftlicher Anmerkungen (Release Notes) veröffentlicht. Darin wird eine Funktion beschrieben, über die schon länger spekuliert wurde. Sie soll den drahtlosen Austausch von Dateien zwischen zwei Android-Geräten möglichst unkompliziert gestalten. Vergleiche zur Funktion AirDrop von Apple liegen daher nahe.

Rückwärtskompatibel

In den Anmerkungen wird die Funktion als "Fast Share" bezeichnet, obwohl der Name zuvor von Google bereits zu "Nearby Sharing" geändert worden war. Die Funktion soll mit der Veröffentlichung von Android 11 eingeführt, aber nicht darauf beschränkt bleiben, wie 9to5google berichtet. Experten rechnen mit einer Rückwärtskompatibilität mit älteren Android-Versionen. "Nearby Sharing" soll künftig in diversen Apps als ein Punkt unter den Sharing-Optionen auftauchen.