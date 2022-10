Google Maps: Assistant Driving Mode wird eingestellt

Der smarte Fahrmodus in Google Maps hätte eigentlich der Nachfolger von Android Auto werden sollten. Schon in Kürze wird er allerdings nicht mehr verfügbar sein. Der Assistant Driving Mode wird nämlich am 21. November eingestellt, heißt es in einem Bericht von 9to5google.

Google hat diesen Fahrmodus, der vom Google Assistant unterstützt wird, 2019 auf der I/O angekündigt und erst vergangenes Jahr eingeführt. Nun ist schon wieder Schluss mit dem Assistant Driving Mode.