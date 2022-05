Google Maps bekommt fotorealistische 3D-Ansicht

Der Kartendienst von Google erhält demnächst eine Ansicht, die an Computerspiele erinnert. Der so genannte " Immersive View " erlaubt eine 3D-Ansicht , die der Realität ziemlich nahekommt und einen völlig neuen Blick auf Städte ermöglicht. Im Video zu sehen ab Minute 00:39.

Wetter und Tageszeiten

Google kombiniert dafür Satellitenbilder und Luftaufnahmen mit Street-View-Fotos und generiert mithilfe von Künstlicher Intelligenz eine Art Drohnenansicht. Außerdem können Orte in Städten zu verschiedenen Tageszeiten und bei unterschiedlichen Wetterbedingungen betrachtet werden.

Will man künftig einen Platz in einer Stadt, einen Park oder einen Strand besuchen, könne Google Maps künftig zeigen, wie belebt diese Orte zu einer bestimmten Uhrzeit sind. Zunächst wird der Immersive View für San Francisco, New York, Los Angeles, London und Tokyo freigeschalten.