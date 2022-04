Google Maps Navigation mit neuer Funktion und genaueren Karten

Google hat ein Update für Google Maps angekündigt, das zusätzliche Informationen zu Mautstraßen liefert. So wird die App künftig anzeigen, wie viel Mautgebühren auf einer Strecke anfallen.

In manchen Ländern hängt die Höhe der Abgaben unter anderem vom Wochentag oder der Tageszeit ab. Bislang ist es in der Google-Navigation zwar möglich, Routen mit Mautstraßen zu filtern, jedoch sieht man nicht, wie hoch die Kosten sein werden.

Das Feature soll noch in diesem Monat für Straßen in den USA, Indien, Indonesien und Japan eingeführt werden, andere Länder sollen “bald” folgen, wie es in einem Blogpost heißt.

Genauere Karten bei Navigation

Außerdem will Google künftig beim Navigieren eine detaillierte Kartenansicht verwenden. Fahrer*innen sollen etwa angezeigt bekommen, an welchen Kreuzungen Ampeln oder Stoppschilder stehen. Ampeln sind bereits jetzt in Google Maps verzeichnet - auch in Österreich - man sieht sie allerdings nur in der Standardansicht in sehr hoher Zoomstufe. Außerdem will Google beim Navigieren besonders interessante Gebiete markieren.