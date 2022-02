Wie mit Google Maps die Ukraine-Invasion getrackt wird

Die Google-Maps-Nutzung in der Ukraine hat in den vergangenen Tagen stark zugenommen.

Der russische Angriff auf die Ukraine zeigt sich bereits in Google Maps. Es wird derzeit zum Hilfsmittel für Flüchtende, die Schutz suchen und für Analysten, um Truppen zu tracken. Forscher*innen konnten die Invasion russischer Truppen mit Satellitenbildern und Google-Maps-Informationen identifizieren, bevor Russland sie offiziell angekündigt hat.

Aus den Verkehrsdaten lies sich am Donnerstagabend entnehmen, dass es Straßensperrungen in und um Charkiw gibt und dass der Verkehr aus der Hauptstadt Kiew stockt. Ein Forscher*innen-Team konnte auf Satellitenbildern russische Soldaten in Beogrod (Russland), kurz vor der ukrainischen Grenze, erkennen. Gleichzeitig tauchte morgens um 3.15 Uhr ein Stau auf der Straße zwischen Beogrod und der Ukraine auf.

Wie einer der Forscher, Jeffrey Lewis, auf Twitter schreibt, stammten diese Daten sehr wahrscheinlich von Nutzer*innen, die in eine Straßensperre fuhren oder von den russischen Truppen aufgehalten wurden. Google trackt die Bewegung von Nutzer*innen, um die Verkehrslage besser zu erkennen.