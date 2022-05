Wie man Fahrradrouten im Web und per App plant

Fahrradfahren liegt derzeit im Trend, das belegen unter anderem aktuelle Statistiken. So ist alleine in der Bundeshauptstadt die Zahl an Radler*innen zwischen 2019 und 2021 um 13 Prozent gestiegen. Noch nie wurden so viele Radfahrende in Wien gezählt wie im vergangenen Jahr.

Den Trend dürften auch Viele bemerkt haben, die sich in den letzten Monaten ein Fahrrad kaufen wollten. Teilweise waren die Lager der Händler leergefegt, was für lange Wartezeiten sorgte. Besonders beliebt sind E-Bikes, von den 490.000 verkauften neuen Fahrrädern im Jahr 2021 waren rund die Hälfte E-Bikes.

Wer viel mit dem Rad unterwegs ist, muss natürlich auch wissen, wo es sich am besten fährt. Gerade dann, wenn man etwa stark befahrene Straßen oder ungünstige Bodenbeläge vermeiden möchte, empfiehlt es sich, die Route im Vorfeld bestmöglich zu planen. Dafür gibt es einige Dienste, die alle Vor- und Nachteile haben.

Auf folgende Apps bzw. Services gehe ich diesem Artikel genauer ein:

Google Maps

Organic Maps

Komoot

Strava

Google Maps: Für die Stadtradler

Erste Anlaufstelle dürfte für viele Radler*innen Google Maps sein. Der Kartendienst ist den meisten Smartphone-Nutzer*innen wohlvertraut und bietet auch in den meisten Ländern eine Radrouten-Funktion. Wer schnell in der Stadt die Route vom Büro ins Kaffeehaus nachschauen möchte, ist damit auch in der Regel gut bedient. Google Maps kennt die wichtigsten Fahrradwege und führt einen zumindest schnell zum Ziel.

Will man komplexere und längere Routen planen, ist Google Maps hingegen nicht die erste Wahl. So berechnet der Dienst in der Regel den direktesten Weg, ohne Rücksicht auf Straßenbedingungen oder Belag. Gerade am Land schickt einen Google -ohne Vorwarnung über unbefestigte Straßen bzw. Schotterwege. Wenn es kurz zuvor geregnet hat, kann das zum Problem werden, sofern man nicht für eine Offroad-Tour gewappnet ist. Auch wenn man mit dünnen Reifen bzw. mit einem Rennrad unterwegs ist, kann man hier in die ein oder andere Sackgasse laufen. Zumindest liefert Google Maps ein Höhenprofil mit, damit man sich auf eventuelle Anstiege einstellen kann, allerdings liegt das auch nicht selten daneben.

maps.google.com

Organic Maps: Offline und Open Source

Die beste Open-Source-App-Alternative zu Google Maps ist Organic Maps. Die Macher*innen haben sich nicht nur dem Datenschutz sondern auch einem möglichst ungestörten Nutzer*innenerlebnis gewidmet. Das heißt, man muss sich nicht mit irgendeiner Registrierung, Werbung, oder der Aufforderung, die App doch bitte zu bewerten, herumschlagen.

Die Kartendaten stammen von Open Street Map und sind entsprechend hochwertig. Besonders interessant für Radler*innen, die in Gegenden fahren, wo der Handyempfang vielleicht nicht optimal ist: Die Karten können wahlweise offline gespeichert werden. Welchen Bereich man herunterladen möchte, kann man bequem nach Land oder Bundesland sortieren.

Die Qualität der vorgeschlagenen Radrouten ist - zumindest nach meinem subjektiven Eindruck - besser als bei Google Maps. Zwar schickt einen Open Street Map auch über Hauptverkehrswege, aber zumindest nicht über unbefestigte Wald-, oder Schotterstraßen. Auch das gelieferte Höhenprofil ist genauer als bei Google Maps.

organicmaps.app