Google Maps: Fundamentale Änderung bei Navi-Ansagen

06.11.2025

Google ändert die Sprachanweisungen während der Navigation und bringt weitere neue Funktionen in Maps.

Google Gemini hält nun auch in der beliebten Navi- und Karten-App Google Maps Einzug. Die KI könnte künftig sehr effektiv verhindern, dass man in die falsche Gasse einbiegt. Denn statt vager Entfernungsangaben wie „in 100 Meter rechts abbiegen“ gibt Google Maps jetzt dank Künstlicher Intelligenz Anweisungen auf Basis von gut sichtbaren Orientierungspunkten wie Tankstellen, Restaurants oder bekannten Gebäuden. So heißt es jetzt etwa, “fahre über die Ampel und biege danach links in Straße XY ein”. Oder etwa "nimm nach der Pizzaria Angelo die Straße rechts". Von der Neuerung berichtet Google in seinem Blog. Vorerst kommt diese Neuerung allerdings nur in den USA. ➤ Mehr lesen: Google Maps, hör auf damit!

Sprachbefehle Fahrerinnen und Fahrer können nun zudem per Sprachbefehl komplexe Aufgaben erledigen, ohne die Hände vom Lenkrad zu nehmen. So lassen sich unterwegs beispielsweise Restaurants mit bestimmten Kriterien suchen, Parkmöglichkeiten abfragen oder der voraussichtliche Ankunftszeitpunkt mit Freunden teilen. In einem Beispiel zeigt Google etwa, wie man ein Restaurant mit bestimmter Küche auf der Strecke findet. Anschließend kann man auch die Parksituation dort erfragen. ➤ Mehr lesen: Google Maps bekommt KI-Feature für Navigation

Das Unterhaltungs-Feature wird in den kommenden Wochen auf Android- und iOS-Geräten überall dort eingeführt, wo Gemini verfügbar ist, Android Auto folgt in Kürze. Verkehrsbehinderungen Zudem warnt Google Maps Fahrer proaktiv vor Verkehrsbehinderungen auf der geplanten Route, auch wenn gerade nicht navigiert wird. Man bekommt einfach eine entsperchende Notification, sofern man Maps-Notifications aktiviert hat. Diese Funktion ist zunächst allerdings nur in den USA auf Android-Geräten verfügbar. Sie soll aber nach und nach ausgeweitet werden.