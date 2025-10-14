Google Maps, hör auf damit!

Crowdsourcing ist toll, aber bitte nicht so, dass man sich dabei potenziell in Lebensgefahr begibt.

Auf der Autobahn sollte man den Blick bestenfalls gar nicht von der Straße ablenken.

Wenn es eine App gibt, die seit jeher einen festen Platz auf meinem Homescreen einnimmt, ist das Google Maps. Der Dienst hat mir in der Vergangenheit vermutlich mehrere Jahre Lebenszeit erspart, weil ich nicht in der Gegend herumirren musste. Fahre ich mit dem Auto, ist das Handy mit Maps (mein Polo ist so alt, dass das einzige Display die Uhrenanzeige ist) immer dabei. Eine Sache, die Maps in jüngerer Vergangenheit begonnen hat zu machen, finde ich aber höchst problematisch. Wenn man an einer Verkehrsbehinderung - etwa an einer Baustelle - vorbeifährt, wird man nicht bloß darauf hingewiesen, dass das kommt: Man soll Maps auch mitteilen, ob sie “nicht da” oder “noch da” ist. Obwohl dieses Pop-up langsam von selbst verschwindet, verleitet es stark zum Wegklicken. Dies lenkt mich als Fahrer erheblich ab, insbesondere in Situationen, die ohnehin erhöhte Aufmerksamkeit erfordern.

© Screenshot