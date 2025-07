7 Tipps für Google Maps auf Reisen

Sommerzeit ist Reisezeit. Egal, ob es ein Ausflug zum See ist oder eine längere Reise nach Italien oder Kroatien – Navigationsapps sind heute nicht mehr wegzudenken. Sie schaffen Orientierung, wenn man sich nicht zurechtfindet und helfen, wenn man nicht mehr weiter weiß. Dadurch kann man sich voll und ganz auf die Straße oder den Urlaub konzentrieren.

Google Maps ist wohl eine der bekanntesten Navigationsapps. Im Jahr 2020 wurden mit Google Maps mehr als 220 Länder kartografiert und Informationen für etwa 200 Millionen Orte und Unternehmen erfasst. Was einige Menschen nicht wissen dürften: Die App hat viel mehr zu bieten als die Routenplanungsfunktion. Hier sind 7 praktische Funktionen von Google Maps, die über die Routenplanung hinausgehen.

1) Einen Tisch reservieren

Gut essen gehen gehört zum Urlaub dazu. Doch manche Restaurants sind so beliebt, dass man kaum einen Tisch bekommt, wenn man vorher nicht reserviert. Das geht ganz einfach mit Google Maps, vorausgesetzt die Restaurants haben die Funktion aktiviert.

Dafür klickt man bei Google Maps auf ein Restaurant, das man gerne besuchen möchte. Bei der Übersicht erscheint dann die Option „Tisch reservieren”. Danach kann man auswählen, wann man essen gehen möchte und wie viele Personen dabei sein sollen. In der Vergangenheit gab es mit dieser Funktion zwar auch schon Probleme, mittlerweile funktioniert das Reservieren über Google Maps aber sehr gut.

2) Standort freigeben

Ein gemeinsamer Urlaub kann etwas Schönes sein. Wenn aber der Eine ins Museum möchte und die andere lieber an den Strand, kann es sich lohnen, wenn man kurzfristig alleine etwas unternimmt. Vor allem in großen Gruppen braucht man auch mal Zeit für sich. Doch damit man sich in großen Städten nicht verliert, lohnt es sich, den Standort zu teilen.

Das funktioniert, indem man oben rechts auf das Profil klickt. Danach klickt man auf Standort freigeben und kann ihn an eine Person schicken, mit der man ihn teilen möchte. Man teilt so den Standort in Echtzeit und kann entscheiden, ob man das für eine Stunde machen möchte oder bis zur Deaktivierung.

3) Geldautomaten, Essen und Trinken am Flughafen finden

Ist man auf einem großen Flughafen, wie zum Beispiel dem Frankfurter Airport, kann es manchmal ganz schön unübersichtlich werden. Zwar gibt es Schilder, die einem zeigen, wo es Gastronomie oder Geldautomaten gibt. Diese kann man aber auch übersehen. Hier lohnt sich die Funktion „Verzeichnis”.

Gibt man bei Google Maps „Flughafen Frankfurt” ein, erscheint die Option rechts neben der Routen- und Start-Funktion. Danach kann man entweder nach einem speziellen Ort suchen oder beispielsweise nach Geldautomaten, Essen & Trinken oder Shopping filtern. Das ist vorteilhaft, wenn man auf der Suche nach bestimmten Optionen ist oder möglichst schnell Geld abheben möchte.

4) Stoßzeiten vermeiden

In anderen Ländern oder auch in Österreich gibt es viele schöne Orte. Meist ist man aber nicht die einzige Person, die diese Sehenswürdigkeiten besuchen möchte. Die Freude an solchen Ausflügen kann stark getrübt werden, wenn sich Menschen durch Gänge und Gassen drängen oder man gefühlte Ewigkeiten auf Essen oder eine Toilette warten muss.

Mit ein bisschen Vorbereitung und Flexibilität kann man den Menschenmassen aber ausweichen, indem man das Stoßzeiten-Tool von Google Maps nutzt. Dafür gibt man den Ort der Wahl in der Suchleiste ein und scrollt weit nach unten. Nach dem Abschnitt „Rezensionen” sieht man, wann der Ort für gewöhnlich stark oder weniger stark besucht ist. Direkt darunter steht auch, wie lange man für einen Besuch ungefähr braucht.

5) Neue Orte entdecken

Wenn man an einen bisher unbekannten Ort fährt, kann die Vielzahl an möglichen Aktivitäten manchmal ein bisschen überfordernd sein. Vor allem, wenn man spontan nach einer Aktivität sucht, kann Google Maps helfen.

Denn gibt man in die Suchleiste beispielsweise ein: Dinge, die man in Wien machen kann, liefert Google Maps eine breite Auswahl an Vorschlägen. Dort kann man dann auch nach Relevanz, Entfernung, Bewertung, nach den Öffnungszeiten oder Barrierefreiheit filtern.

Möchte man vorab einen Blick auf die Gegend werfen, die man besuchen möchte, ist das auch möglich und zwar mit der immersiven Ansicht. Dabei handelt es sich um eine 3D-Ansicht des Ortes, die einem direkt unter der Option Route angezeigt wird. Klickt man auf „immersive Ansicht”, fliegt man wie mit einer Drohne über die Gebäude.

6) Entlang der Route suchen

Um pünktlich am Zielort anzukommen, lohnt es sich, die „Ankunft um“-Funktion von Google Maps zu verwenden. Hier kann der gewünschte Ankunftszeitpunkt eingegeben werden. Google Maps schätzt dann auf Basis der zu diesem Zeitpunkt erwarteten Verkehrslage die Reisedauer ein. Die Funktion ist wie folgt zu finden: Ort in die Suchleiste eingeben, auf Route klicken und dann die Zeit auswählen. Standardmäßig ist dort „Jetzt los“ eingestellt, hier kann man auf „Ankunft um“ umstellen.

Die Ankunftszeit kann sich natürlich verzögern, wenn man einen Zwischenstopp, beispielsweise zum Tanken, einlegen muss. Die aktuelle Route muss dafür aber nicht beendet werden. Um eine Tankstelle am Weg zu finden, zoomt man auf den Bereich, wo eine Tankstelle benötigt wird. Klickt man dann auf die Lupe am rechten Bildschirmrand, kann man Tankstellen, Restaurants oder Rastplätze suchen, die direkt am Weg liegen.

7) Offline-Karten

Um Google Maps zu nutzen, braucht man für gewöhnlich Internet. In Nicht-EU-Ländern wie Bosnien-Herzegowina muss man jedoch aufpassen, damit die Handyrechnung durch Roaming nicht ins Unermessliche wächst. Google Maps bietet für solche Situationen eine Lösung. Mit Offline-Karten können Kartenausschnitte gespeichert und dann jederzeit genutzt werden.

Die Funktion findet man, indem man rechts oben in der Ecke auf das Profil klickt. Hier erscheint die Option „Offline-Karten“. Klickt man darauf, kann man eine eigene Karte auswählen. Mit zwei Fingern kann man dann auf der Landkarte jenen Ausschnitt herunterladen, den man für die anstehende Reise braucht.