Google Maps bekommt KI-Feature für Navigation

Als erstes Auto soll der Polestar 4 die neue Funktion erhalten, weitere Modelle anderer Marken sollen folgen.

Google Maps als Auto-Navigationssystem ist schon etwas Feines. Auf unübersichtlichen Autobahnabfahrten zeigt die App sogar an, auf welcher Spur man sich einfädeln soll, um seine Ausfahrt ja nicht zu verpassen. Auf einer mehrspurigen Autobahn mit mehreren Auf- und Abfahrten hintereinander ist es aber immer noch schwierig, die richtige Spur zu finden.

KI-gestützte Spurführung

Das soll sich in Zukunft ändern, denn Google Maps führt eine KI-gestützte Spurführung für Fahrzeuge ein. Das Feature funktioniert allerdings (vorerst) nur mit Autos, die Android Auto nativ integriert haben. Und auch hier beschränkt man sich zunächst auf den Polestar 4 in den USA und Schweden. Weitere Automodelle sollen folgen.