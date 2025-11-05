Google Maps bekommt KI-Feature für Navigation
Google Maps als Auto-Navigationssystem ist schon etwas Feines. Auf unübersichtlichen Autobahnabfahrten zeigt die App sogar an, auf welcher Spur man sich einfädeln soll, um seine Ausfahrt ja nicht zu verpassen. Auf einer mehrspurigen Autobahn mit mehreren Auf- und Abfahrten hintereinander ist es aber immer noch schwierig, die richtige Spur zu finden.
KI-gestützte Spurführung
Das soll sich in Zukunft ändern, denn Google Maps führt eine KI-gestützte Spurführung für Fahrzeuge ein. Das Feature funktioniert allerdings (vorerst) nur mit Autos, die Android Auto nativ integriert haben. Und auch hier beschränkt man sich zunächst auf den Polestar 4 in den USA und Schweden. Weitere Automodelle sollen folgen.
Wie funktioniert's? Die Google-KI greift auf Sensoren und Kameras am Auto zu, um die Straße tatsächlich zu erkennen. Sowohl Markierungen als auch Verkehrsschilder werden dafür genutzt. Befindet man sich auf der falschen Spur, erkennt das die Spurführung und gibt klare akustische und visuelle Anweisungen.
Tief in das System integriert
Verpasste Ausfahrten sollen damit der Vergangenheit angehören. Da die Funktion aber entsprechende Sensoren, Kameras und Softwareintegration braucht, dürften Nutzer alter Automodelle wohl nicht in den Genuss der neuen Navigationsfunktion kommen. Google hat aber bereits Partnerschaften mit "wichtigen Automobilherstellern" angekündigt, um weitere Fahrzeuge ins Portfolio aufzunehmen.
