Google Maps Navigations-Funktion bekommt neues Feature
Langsam aber sicher zieht der KI-Chatbot Gemini in alle Google-Produkte ein. Als Nächstes dürfte wohl die Navi-Funktion in Maps an der Reihe sein. Das hat Android Authority herausgefunden, als man die APK von der Maps-Beta 25.41.03.815390258 auseinandergenommen hat.
Die Nutzung von Gemini während des Navigierens erfolgt beim Antippen des Mikrofon-Symbols in der Navigationsansicht, wo bisher der Google Assistant aktiviert wurde. Nach Aktivierung wechselt das Symbol vom Google-Farb-Mikrofon zu einem Stern-Symbol. Dann kann man mit Gemini sprechen.
Man kann davon ausgehen, dass Gemini sämtliche Navigations-Anweisungen per Sprache ausführt. Zusätzlich dürfte der Assistent noch all das beherrschen, was Gemini sonst noch kann, wie etwa nach dem Wetter fragen. Denkbar ist, dass Gemini auch komplexere Wünsche erfüllen kann, wie etwa spezifischere Routenanweisungen. “Füge ein Restaurant, in dem es Pizza gibt, als Zwischenstopp hinzu”, etwa.
Die Neuerung ist aktuell noch nicht in einer offiziellen, für alle Nutzer zugänglichen Version verfügbar, dürfte aber bald verteilt werden. Wann genau, ist aber unklar.
