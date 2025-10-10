Google Maps Navigations-Funktion bekommt neues Feature

Langsam aber sicher zieht der KI-Chatbot Gemini in alle Google-Produkte ein. Als Nächstes dürfte wohl die Navi-Funktion in Maps an der Reihe sein. Das hat Android Authority herausgefunden, als man die APK von der Maps-Beta 25.41.03.815390258 auseinandergenommen hat.

Die Nutzung von Gemini während des Navigierens erfolgt beim Antippen des Mikrofon-Symbols in der Navigationsansicht, wo bisher der Google Assistant aktiviert wurde. Nach Aktivierung wechselt das Symbol vom Google-Farb-Mikrofon zu einem Stern-Symbol. Dann kann man mit Gemini sprechen.

