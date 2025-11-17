Neuartiges Gel verdoppelt Lebensdauer von Elektroauto-Akkus

Koreanische Forscher werden den "bösen" Sauerstoffverbindungen in Batterien Herr und verlangsamen dadurch die Alterung.

Höhere Spannungen bedeuten bei Batteriezellen auch höhere Energiedichten. Auf Zellebene lassen sich Spannungen allerdings nicht beliebig erhöhen, denn sie sind an die Zellchemie gekoppelt. Zu hohe Spannungen sind zudem schlecht für die Lebensdauer der Batterie. Batteriezellen in Elektrofahrzeugen haben daher normalerweise eine Spannung von 3,6 bis 3,7 Volt. Sogenannte Hochvoltzellen würden E-Autos, E-Lkw und auch E-Flugzeuge mehr Reichweite bei gleichem Batteriegewicht liefern. Typischerweise liegt die Spannung bei HV-Zellen über 4 Volt. Mit der hohen Spannung werden aber auch die Herausforderungen größer. Neben der geringeren Lebensdauer können sich die Zellen auch stärker ausdehnen. Das stellt eine Gefahr dar, da sich die Zellen womöglich an spitzen Kanten punktieren und es zu einem Thermal Runaway kommen kann.

"Böser Sauerstoff" Verantwortlich für die Probleme ist "böser Sauerstoff", der in der Batteriezelle entsteht. Normalerweise ist Sauerstoff relativ reaktionsträge, er kann aber auch als Singulett-Sauerstoff vorkommen. Diese Art von Sauerstoffmolekül entsteht durch Energieaufnahme von außen - etwa bei einer chemischen Reaktion - und ist dadurch sehr reaktionsfreudig. ➤ Mehr lesen: Wissenschaftlicher Durchbruch bei Luft-Akkus in Österreich gelungen Daneben können in der Batterie auch andere reaktionsfreudige Sauerstoffverbindungen entstehen, wie etwa Wasserstoffperoxide. All diese unerwünschten Nebenprodukte sind als ROS (Reactive Oxygen Species) bekannt und wirken sich negativ auf die Lebensdauer der Batterie aus. Gel-Elektrolyt verhindert ROS Südkoreanischen Forschern ist es nun gelungen, diese ROS zu verhindern. Anders als bei anderen Forschungen, die das Augenmerk eher auf die Zusammensetzung der Elektrode legen, konzentrierten sie sich auf den Elektrolyt. Ihr sogenannter "anthracene-functionalized cyanoethyl polyvinyl alcohol (An-PVA-CN) gel polymer electrolyte (GPE)" setzt gleich an mehreren Punkten an. Einerseits fängt das Elektrolyt-Gel Singulett-Sauerstoffmoleküle in der Batterie ein und macht sie unschädlich. Andererseits verhindert er gleichzeitig die Bildung von Singulett-Sauerstoff, indem er normale Sauerstoffmoleküle bindet.

Das An-PVA-CN-Gel und seine Funktion. © Lee et al.