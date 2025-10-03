Wissenschaftlicher Durchbruch bei Luft-Akkus in Österreich gelungen

Bislang gab die Vermeidung von sogenanntem Singulett-Sauerstoff Rätsel auf. Sein Geheimnis konnte nun gelüftet werden.

Sauerstoff gilt in der Biologie als wichtiger Energielieferant. Die Mitochondrien - die Kraftwerke unserer Zellen - könnten ohne ihn nicht arbeiten. Aber auch unter Batterieforschern ist bekannt, dass sich mit Sauerstoff als Energieträger äußerst potente Akkus bauen lassen. Sogenannte Metall-Luft-Batterien haben etwa sehr hohe Energiedichten. Lithium-Luft-Batterien können zum Beispiel zumindest theoretisch mehr als 1.000 Wattstunden/Kilogramm speichern. Herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien liegen bei einem Drittel davon.

In einer Metall-Luft-Batterie reagiert das Metall bei der Entladung mit dem Sauerstoff in der Umgebungsluft, wodurch Energie freigesetzt wird. Bei der Ladung dieser Batterieart muss der Sauerstoff wieder abgespaltet werden, was einige Probleme bereitet. ➤ Mehr lesen: Neue Zink-Luft-Batterie erzielt Rekordwerte Sauerstoff ist nicht gleich Sauerstoff Denn Sauerstoff ist nicht gleich Sauerstoff. Aus dem Chemieunterricht kennt man vielleicht noch die Oxide (etwa Kohlendioxid und auch Wasser) und die deutlich reaktionsfreudigeren Peroxide (etwa Wasserstoffperoxid in Bleiche). Unbekannter sind die Begriffe "Triplett-Sauerstoff" und "Singulett-Sauerstoff". Triplett-Sauerstoff ist das normale Sauerstoffmolekül (O 2 ), wie man es vielleicht bereits kennt. Er verfügt über 2 ungebundene Elektronenpaare in verschiedenen Orbitalen seiner Schale, die beide denselben Spin haben. Das hat eine Reihe von Folgen: Triplett-Sauerstoff ist deswegen paramagnetisch, lässt sich also durch Magnetfelder ablenken. Er ist deshalb aber auch relativ reaktionsträge.

Der "böse" Sauerstoff Anders sieht es mit Singulett-Sauerstoff aus. Dieser kann entstehen, wenn Sauerstoff durch eine chemische Reaktion oder bei Lichteinfall Energie aufnimmt. Die Elektronen sind hier gepaart, haben einen genau entgegengesetzten Spin, und zusätzlich noch im selben Schalenorbital. Die Folge: Der Singulett-Sauerstoff ist zwar nicht mehr magnetisch, aber äußerst reaktionsfreudig. Da ein Orbital frei bleibt, versucht Singulett-Sauerstoff ständig anderen Atomen oder Molekülen ein Elektron zu entreißen, um es zu füllen. Singulett-Sauerstoff entsteht in Metall-Luft-Batterien hauptsächlich während des Ladevorgangs und verkürzt die Lebensdauer des Akkus enorm.

Die Reaktionsfreudigkeit von Singulett-Sauerstoff ist nicht nur in einer Batterie unerwünscht. Auch in biologischen Zellen kommt es dadurch zum sogenannten oxidativen Stress, denn der Singulett-Sauerstoff verursacht Zellschäden. Forscher des Institute of Science and Technology Austria (ISTA) haben nun aber einen Weg gefunden, diesen "bösen Sauerstoff" zu zähmen. ➤ Mehr lesen: China entwickelt bahnbrechende Lithium-Luft-Batterie Biologie gibt die Strategie vor Die Gruppe rund um Professor Stefan Freunberger und den kürzlich promovierten ISTA-Absolventen Soumyadip Mondal haben herausgefunden, dass die chemische Umgebung die Bildung von solchen schädlichen Sauerstoffmolekülen beeinflusst. Der pH-Wert in Mitochondrien liegt etwa bei basischen 8,0, damit bei den dortigen chemischen Prozessen kein Singulett-Sauerstoff entsteht.

© ISTA