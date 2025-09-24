Neue Zink-Luft-Batterie erzielt Rekordwerte

Australische Forscher haben einen neuen Katalysator entwickelt, der Zink-Luft-Batterien "näher an reale Anwendungen im Transport- und Netzbereich" bringen könnte. In Zukunft könnten sie zu wiederaufladbaren Hochleistungsakkus werden.

Zink-Luft-Batterien findet man heutzutage als kleine Knopfzellen in Hörgeräten. Sie wurden aufgrund von Rohstoffmangel nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus. Das Problem dieser Batterieart ist aber, dass sie eigentlich nur als Einwegzelle gedacht ist. Bei der Entladung reagiert nämlich das Zink mit dem Sauerstoff in der Umgebungsluft, wodurch Energie freigesetzt wird. Als Reaktionsprodukt entsteht Zinkoxid.

Aufladen ist sehr ineffizient

Das Aufladen einer solchen Batterie ist aber sehr schwierig, da sich im Elektrolyt Dendriten bilden. Dabei handelt es sich um Ablagerungen auf der Elektrode, die zu verzweigten Fortsätzen anwachsen und Kurzschlüsse auslösen können. Die Spannung, die es bräuchte, um das Zinkoxid wieder in seine Ausgangsstoffe umzuwandeln, ist zudem höher als die Entladespannung. Daher ist ein Aufladen sehr ineffizient.

Katalysatoren können diese Reaktionen einfacher ablaufen lassen, wodurch die Effizienz deutlich gesteigert werden kann. Bislang wurden dafür aber teure Metalle wie Platin und Ruthenium verwendet. Forscher der Monash University in Melbourne stießen auf eine günstige Alternative aus Kobalt und Eisen namens CoFe-2DSA.