Neue Zink-Batterie produziert Wasserstoff billig und effizient

Die Produktion von Energie aus erneuerbaren Quellen wie Sonne oder Wind schwankt. Um sich auf das wechselhafte Angebot anzupassen und das Stromnetz stabil zu halten, sind große Speicher gefragt. Neben Pumpspeicherkraftwerken kommen etwa auch Batterien und Wasserstoff infrage. Ein deutsches Forschungskonsortium unter der Leitung des Fraunhofer IZM hat eine günstige Zink-Batterie entwickelt, die sowohl als Langzeitspeicher als auch zur Wasserstoffproduktion eingesetzt werden kann.

Laut dem Team zeigen die Zink-Batterien "einen Wirkungsgrad von 50 % zur Stromspeicherung und 80 % zur Wasserstofferzeugung bei einer prognostizierten Lebensdauer von 10 Jahren". Anders als Lithium-Batterien sind Zink-Akkus außerdem wesentlich kostengünstiger in der Herstellung, verwenden leicht verfügbare Rohstoffe (Stahl, Zink, Kaliumhydroxid) und sind leicht zu recyceln.

Bei Entladung entsteht Wasserstoff und Strom

Während des Ladevorgangs oxidiert das Wasser in der Batterie zu Sauerstoff und das Zinkoxid wird zu Zink reduziert, erklärt Robert Hahn vom Fraunhofer IZM in einer Aussendung. Beim Entladen wird das Zink wieder in Zinkoxid umgewandelt. Das Wasser wird wiederum reduziert, wodurch Wasserstoff freigesetzt wird. Pro Kilogramm freigesetztem Wasserstoff werden zusätzlich 8,3 Kilowattstunden an Strom abgegeben.