E-SUV-Fahrer nutzt Taifun für Testfahrt, richtet Verwüstung an

25.09.2025

Die vom BYD Yangwang U8 verursachten Wellen haben Schaufenster zerstört und Rollläden verbogen.

Über China fegt der Taifun Ragasa hinweg. Während das für viele Menschen eine Katastrophe ist, nutzt einer davon das Extremwetter für eine Spritztour in seinem Luxusauto. Laut D-News hat sich der Vorfall bei der Jinwan Middle Road in Shanghai ereignet. Bei heftigem Regen und überfluteten Straßen ist ein BYD Yangwang U8 mehrmals die Straße auf und ab gefahren. Die dabei ausgelösten Wellen sind mit hoher Wucht gegen die Gebäude geschlagen.

Kaputte Scheiben, Stromausfälle Dabei sind Gläser der Auslagen zersprungen. In einigen Fällen wurden die Metall-Rollläden durch die Wucht verbogen. Ein Ladenbesitzer berichtet, dass dadurch so viel Wasser in sein Geschäft eingedrungen ist, dass ein Stromausfall ausgelöst wurde. Das hat nicht nur die Überwachungskamera lahmgelegt, sondern auch die Kühlung für die Lebensmittel. Auch andere Ladenbesitzer beschwerten sich darüber, dass das Wasser, dass durch die kaputten Scheiben eindringen konnte, Waren beschädigt hat, die jetzt unverkäuflich sind. Passanten haben den Fahrer angesprochen, nachdem er mehrmals die Straße durchfahren hatte. Schließlich konnte die Polizei den Fahrer ausfindig machen. Das war nicht besonders schwer, weil der U8 mit Text und Logo seines Unternehmens beklebt war. Eine dringliche Notwendigkeit für die mehrmaligen Fahrten durch die überflutete Straße gab es anscheinend nicht – er wollte testen, ob der U8 wirklich die Werbeversprechen einhält. ➤ Mehr lesen: E-Sportauto Yangwang U9 springt auf flacher Straße über Hindernisse Luxus-SUV kann 30 Minuten schwimmen BYD hat das E-SUV unter anderem damit beworben, dass es nicht nur wasserdicht ist, sondern sogar bis zu 30 Minuten schwimmen kann. Dazu hat der U8 einen eigenen „Emergency Float“-Modus.

BYD hat in der Vergangenheit betont, dass dieser Modus nur für Notsituationen und nicht zur Unterhaltung gedacht ist. Wenig überraschend gibt es in den sozialen Netzwerken etliche Videos, in denen User und Influencer den Schwimm-Modus zur Bespaßung vorführen.

U8 kostet 130.000 Euro Der Yangwang U8 ist seit Jänner 2024 erhältlich. Der Luxus-SUV kostet in China 1,1 Millionen Yuan, umgerechnet 130.000 Euro. Der U8 hat einen Elektromotor pro Rad und kommt so auf eine Gesamtleistung von 880 kW. Da die Motoren individuell angesteuert werden können, beherrscht der U8 auch die „Panzer-Drehung“.