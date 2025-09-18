Dreame will nicht nur Bugatti kopieren, sondern auch billige Bentleys bauen

18.09.2025

Neben dem "schnellsten Auto der Welt" will Dreame auch günstigere Elektroautos bauen.

Der chinesische Staubsaugerhersteller Dreame erregte in der jüngsten Vergangenheit Aufmerksamkeit. Denn zusätzlich zu Staubsaugern, Pool-Robotern und TVs möchte das Unternehmen auch ein Elektroauto bauen. Und nichr nur irgendeines, sondern "das schnellste Auto der Welt". ➤ Mehr lesen: Dreames "schnelltes Auto der Welt" sieht wie ein Bugatti aus Das ist aber nicht das einzige elektrische Auto, das der Staubsaugerhersteller auf den Markt bringen will. Ein "billiger Bentley" soll folgen, wie Sina Tech berichtet. Wenig Kreativität beim Design Dass das erste Elektroauto dem Bugatti Chiron auf Konzeptbildern zum Verwechseln ähnlich sieht, ist kein Zufall. Der Dreame-CEO Yu Hao hat die Parole ausgerufen, dass Bugatti, sowohl bei der Leistung des Autos als auch beim Luxus, geschlagen werden muss. Unternehmensintern wird das Auto laut Sina Tech deshalb sogar als Dreame-Bugatti bezeichnet.

Das Dreame-Auto (links) schaut dem Bugatti Chiron (rechts) zum Verwechseln ähnlich. © Dreame / Bugatti / futurezone

Angeblich gab es wöchentliche Abstimmungen zu den Designvorschlägen - aktuell sei Dreame hier in der 38. Woche. Dafür, dass man sich also seit Ende 2024 den Kopf über das Aussehen des Autos zerbrochen hat, ähnelt es dem Original stark. Die Linienführung des Dreame-Fahrzeugs, die komplette Frontpartie sowie das Heck sehen genauso aus wie beim Bugatti Chiron. Die Außen- und Innendesigns seien noch nicht final festgelegt. Ein Prototyp des Autos soll Anfang 2026 bei der CES in den USA präsentiert werden. ➤ Mehr lesen: Dreame X50 Ultra Complete im Test: Saugroboter mit Kletterfuß

Der Innenraum des "Dreame-Bugatti" © Dreame

Bentley, Rolls-Royce und Cullinan im Fokus Schon bei der Vorstellung des Bugatti-Klons hieß es, dass künftig auch andere E-Automodelle gebaut werden sollen. Hier will Sina Tech jetzt Details aus firmeninternen Quellen erfahren haben. Demnach ist das Automobilgeschäft von Dreame auf 2 Sparten aufgeteilt. Eine davon ist Dreame Automotive. Hier fokussiert man sich auf Fahrzeuge im Bugatti-Stil. Neben dem vollelektrischen Modell, soll auch ein Extended-Range-Hybrid angeboten werden. Die zweite ist eine Tochtergesellschaft namens Starry Automotive. Sie soll den Fokus auf Autos legen, die jenen von Cullinan, Rolls-Royce und Bentley ähneln. In einem internen Meeting soll Yu Hao davon gesprochen haben, dass die "Bentley-Rivalen" ähnliche Modelle von anderen chinesischen Herstellern keine Chance lassen werden. Unter den 38 Designvorschlägen sollen sich auch Entwürfe für die Starry-Modelle befunden haben, die von den Automarken Bentley, Rolls-Royce und Cullinan „inspiriert sind”. ➤ Mehr lesen: Staubsauger-Hersteller will schnellstes Auto der Welt in Berlin bauen Ein billigerer Bentley Ebenfalls in einem internen Meeting soll Yu bekannt gegeben haben, dass die Starry-Modelle einen Radstand von 3,2 und 3,3 Metern haben. Die 3,2er-Variante richtet sich direkt gegen denchinesischen Autohersteller Li Auto und dessen Modelle L6, L7, L8 und L9.