Logitech MX Master 3S im Test: Schlachtmaus im Schleichgang

Deshalb war ich sehr gespannt, als Logitech eine neue Version seiner MX Master 3 vorgestellt hat: die MX Master 3S . Die verhält sich größentechnisch in etwa so zu einer Notebookmaus, wie ein Radpanzer zu einem VW Polo. Ich habe sie getestet.

Weiß und Silber geht immer

Die Master 3S ist in Schwarz oder Weiß verfügbar – oder wie Logitech die Farben politisch korrekt nennt: Grafit und Hellgrau. Ich habe die hellgraue Version getestet. Diese hat zusätzlich silbergraue Elemente, was gut harmoniert. Die nahezu chromfarbenen Räder bringen zwar eine dritte Farbe in das Designspiel, fügen sich aber ganz gut ein.

An der Größe hat sich beim S-Modell nichts geändert. Auch das ist immer noch ein Riese am Mauspad. Für mich ist das großartig, da ich zu einem Claw-Griff bei der Maus tendiere. Da die Master 3S einen für Mäuse sehr hohen Rücken hat, liegen die Finger automatisch flacher auf den Maustasten. Dadurch kommt man nicht in Versuchung den Claw-Grip zu machen, was bei langem Arbeiten die Fingergelenke schont.

Ein wenig schade für mich ist, dass die Master 3S keinen zweiten Flügel dazubekommen hat. Während der Daumen angenehm auf dem Flügel links von der Maus aufliegt, wird mein kleiner Finger eher unmotiviert nachgeschliffen, wenn ich die Maus bewege.

Die Form macht die Master 3S für linkshändige Menschen ungeeignet. Eine eigene Linkshand-Variante wird von Logitech derzeit nicht angeboten.