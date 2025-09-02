Bestellen bei AliExpress: 7 Dinge, die ihr unbedingt bedenken solltet

Die chinesische Shopping-Plattform AliExpress hat ein Riesen-Angebot an kuriosen und nützlichen Dingen. Das Bestellen hat aber auch Risiken.

Online-Shoppern ist AliExpress in der Regel ein Begriff. Dabei handelt es sich um eine chinesische E-Commerce-Plattform, auf der eine nahezu unüberschaubare Anzahl an Waren angeboten wird. In der Regel sind es chinesische Unternehmen, die dort ihre Produkte für den Versand in die ganze Welt verkaufen. Festland-China selbst ist kein Zielmarkt für AliExpress, stattdessen soll dort die Alibaba-Plattform Taobao genutzt werden. AliExpress kann für Käufer aus verschiedenen Gründen attraktiv sein. So bekommt man dort sehr kuriose Produkte. Helme für Hühner werden genauso angeboten wie Donald-Trump-Socken mit echter Frisur. Und wo sonst kann man einen Zahnbelag-Detektor kaufen? Auch abseits dieser schrägen Produkte kann AliExpress hilfreich sein. So gibt es dort oft Geräte, die man über lokale Händler gar oder zumindest noch nicht beziehen kann. Besonders stark ist AliExpress bei diversen Ersatzteilen, egal ob für den Staubsauger oder das Auto. Nicht selten bekommt man dort Kleinteile zu kaufen, die es hierzulande partout nirgends zu geben scheint. Bevor man bei AliExpress bestellt, gilt es jedoch einige Dinge zu beachten: 1) Vorsicht bei Tricks mit den Preisen Auf den ersten Blick werden Waren auf AliExpress sehr preiswert angeboten. Hier ist es ratsam, einen zweiten Blick darauf zu werfen. Oft gibt es von den Produkten mehrere Varianten. Ein Beispiel: Wenn ein Set Sportkleidung, bestehend aus Hose und Oberteil zum Verkauf steht, kann es sein, dass auf der Artikel-Unterseite in einer Produktvariante nur das Oberteil angeboten wird. Wenn das die günstigste Option ist, wird dieser Preis prominent auf der Übersichtsseite platziert. Dazu ein Foto, wo jedoch der Zweiteiler abgebildet ist. Erst wenn man den Artikel aufruft und diese Version auswählt, sieht man den wahren Preis. Ebenfalls im Blick haben sollte man die Versandkosten. Zwar sind jene dafür, dass aus China versendet wird, oft überraschend günstig, aber eben nicht immer. Vor allem bei größeren, sperrigen Produkten können die Versandkosten oft in die Hunderte oder gar Tausende Euro gehen. Ebenfalls bedenken sollte man den Wechselkurs im Vergleich zum Dollar. Die Produkte werden bei AliExpress in US-Dollar eingestellt.

© Screenshot

2) Einfuhrumsatzsteuer und Zoll beachten Beim Preisthema spielen auch Gebühren wie Einfuhrumsatzsteuer und eventuell Zoll mit. Wenn die Waren (wie es bei AliExpress meistens der Fall ist) aus einem EU-Drittland versendet werden, fallen unabhängig vom Warenwert 20 Prozent Einfuhrumsatzsteuer ein. Zollgebühren sind immer von der Art der importieren Waren abhängig und werden unabhängig von der Einfuhrumsatzsteuer ab einem Warenwert von 150 Euro verrechnet. Der Zollsatz reicht von 0 Prozent für Smartphones, bis zu 43 Prozent für E-Bikes im Rahmen von Anti-Dumping-Maßnahmen der EU. AliExpress hat seine Logistik so aufgebaut, dass bei einem überwiegenden Teil der Waren die Einfuhrumsatzsteuer bereits während des Kaufprozesses verrechnet und auf den Gesamtbetrag addiert wird. In der Rechnung ist das in der Regel als “VAT” ausgewiesen, was für “Value Added Tax” steht. Sollte keine VAT beim Kaufprozess verrechnet werden, muss man damit rechnen, dass Zusatzgebühren anfallen, wenn die Verzollung erst über die Post in Österreich erfolgt. Liegt eine korrekte Rechnung bei, sind das 5 bis 10 Euro. Fehlt die Rechnung oder sind die Angaben nicht nachvollziehbar, sind es 24 Euro. 4) Lange Lieferzeiten Händler auf AliExpress versenden überwiegend aus China. Vereinzelt haben sie zwar auch Lager in europäischen Ländern, wenn, dann ist das bei den Produkten extra vermerkt. “Spain Warehouse” oder dergleichen findet sich dann bei der Produktauswahl. Wenn es keinen derartigen Vermerk gibt, muss man sich auf längere Lieferzeiten einstellen. Erfahrungsgemäß dauert es bei kleinen bis mittleren Sendungen ab Versand grob zwischen 2 und 4 Wochen, bis man sie tatsächlich in Händen hält. Vorausgesetzt, es geht am Postweg nichts schief. In Einzelfällen kann es aber durchaus auch viel schneller oder langsamer gehen.

© APA/dpa/Rolf Vennenbernd / Rolf Vennenbernd

5) Verschwundene Ware, Reklamationen und Garantie Da die Händler, von denen man kauft, auf einem anderen Kontinent sitzen, können Probleme bei der Bestellung schnell kompliziert werden. AliExpress bietet zwar theoretisch einen Käuferschutz, wenn es tatsächlich zu einem Disput kommt, ist es aber dennoch nicht garantiert, dass man berechtigte Ansprüche durchsetzen kann. Aus persönlicher Erfahrung gesprochen, ist es auch hier ein bisschen ein Glücksspiel, wie derartige Konflikte ausgehen. Entspricht die Bestellung nicht den Erwartungen, hat man die Möglichkeit, sie zurückzuschicken - allerdings nach China. Die Versandkosten dafür sind in der Regel so hoch, dass es sich kaum lohnt. Ein ähnliches Problem hat man bei etwaigen Garantieansprüchen. Zwar garantiert AliExpress, dass man eine Rückerstattung bekommt, wenn die Waren nicht nach einer bestimmten Frist eintreffen. In der Praxis funktioniert das aber nicht immer, sofern der Händler nachweisen kann, es verschickt zu haben bzw. wenn die Tracking-Informationen anzeigen, dass das Paket angekommen ist - obwohl es nie eingetroffen ist. Schlussendlich ist man hier auf ein Entgegenkommen der Verkäufer angewiesen. Beim Verein für Konsumenteninformation VKI bestätigt man auf Anfrage der futurezone, dass es immer wieder zu Problemen kommt, wenn Waren aus Fernost bestellt werden. "Oft hat man gar keinen Ansprechpartner oder jener ist einfach nicht erreichbar", sagte Elisabeth Barth vom Europäischen Verbraucherzentrum im VKI in einem früheren Gespräch. Auch kann es sein, dass man bei Anfragen lediglich Standard-Textbausteine zurückbekommt, die wenig hilfreich sind. Wenn es zu Problemen auf dem Versandweg kommt, muss man sich zusätzlich noch mit dem Logistikunternehmen auseinandersetzen. Die Expertin rät, auf Vorauskasse zu verzichten, sofern das möglich ist. "Wenn man im Voraus zahlt, dann am besten über Kreditkarte", so die Konsumentenschützerin. "Dann hat man eventuell über Chargeback die Möglichkeit, den Kaufpreis einseitig zurückzuholen", erklärt Barth. 6) Seriöse AliExpress-Angebote erkennen Hat man sich entschieden, das Risiko auf sich zu nehmen, bei AliExpress etwas zu bestellen, sollte man den Händler der Wahl bzw. das Produkt gut unter die Lupe nehmen. Bei einem Shop ist zu beachten, wie lange er schon geöffnet ist, wie viele Follower er hat und wie die Bewertungen sind. Daran lässt sich im ersten Moment schon relativ gut ablesen, wie vertrauenswürdig er ist. Die Informationen findet man auf der Startseite des Shops, direkt unter der Suchleiste. Alarmglocken sollten schrillen, wenn der Preis eines Produkts ungewöhnlich niedrig ist. Auch hier unbedingt einen Blick auf die Bewertungen und die genaue Beschreibung werfen.

© Screenshot