Mikroplastik: Vom Boden in unser Essen

Wie können wir Mikroplastik vermeiden und was macht es in unseren Böden? Das alles wird auf KURIER TV besprochen.

Mikroplastik ist ein globales Thema. Man findet es im ewigen Eis der Antarktis, in Wüsten, in der Tiefsee - und in unserem Trinkwasser, Nahrung und Böden. Was das für Tiere, Pflanzen und uns Menschen bedeutet, wird in der aktuellen Sendung “Spontan gefragt” auf KURIER TV besprochen.

Moderator Markus Hengstschläger spricht dort mit Katharina Keiblinger von der Universität für Bodenkultur Wien und Marc Carnal, Hauptautor der ORF-Sendung “Willkommen Österreich” über die Plastikpartikel, die man teilweise zwar noch sehen kann, meist aber so klein sind, dass wir sie nicht mehr wahrnehmen können.

Plastikbelastung in Wiener Böden messen

Keiblinger arbeitet gerade an einem Forschungsprojekt, bei dem die Mikroplastik-Belastung in den Böden der Wiener Stadtgärten ermittelt und mit dem Boden des Wienerwalds verglichen werden soll. Denn gerade in dicht besiedelten Gebieten ist die Mikroplastik-Belastung hoch. Nicht nur der Abrieb von Autoreifen setzt Mikroplastik frei, auch die Waschmaschine ist eine große Mikroplastikquelle. Durch das Waschen von Kunstfaserstoffen landen Plastikteilchen nämlich im Wasser, werden von Kläranlagen gefiltert und landen als Klärschlamm auf den Feldern. Und auch achtlos weggeworfene Plastikverpackungen tragen ihren Teil zum Mikroplastik in der Natur bei.