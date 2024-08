Mit Laser und Highspeed-Kameras wirbelndem Mikroplastik auf der Spur

Mikroplastik

besteht je nach Definition aus Stücken, die bis zu wenige Millimeter groß sind.

Turbulente Strömung

Im Meer herrscht eine sogenannte „turbulente Strömung“, die nur schwer mathematisch beschreibbar ist, weil dabei viele Wirbel entstehen. Man kann sie sich wie einen Tintentropfen vorstellen, der ins Wasser fällt und sich unregelmäßig ausdehnt.

100 Millionen Tonnen

Plastikmüll sind bisher ins Meer gelangt, schätzt das Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Weniger als ein Prozent davon treiben an der Oberfläche. Heute findet man Plastikmüll überall im Meer. Der industriell meist aus Erdöl hergestellte Stoff ist selbst in Tiefseegräben nachweisbar.