Wie Satelliten aus Holz die Gefahr von Weltraumtrümmern reduzieren

Ein österreichisches Forschungsteam arbeitet an Holz-Satelliten, die mehrere Vorteile haben.

Ausgediente Satelliten, Raketenteile und andere Bruchstücke schwirren in großen Mengen durchs All. Laut der Europäischen Weltraumagentur ESA befinden sich mehr als 1,2 Millionen Objekte in der Erdumlaufbahn. Selbst die kleinsten Fragmente davon können gefährlich werden. Das zeigte erst kürzlich ein Zwischenfall mit dem chinesischen Raumschiff Shenzhou 20, dessen 3-köpfige Besatzung nach dem Einschlag winziger Partikel eine Zeit lang im All festsaß. Laut Informationen der chinesischen Raumfahrtbehörde entstanden durch die Kollision sogar Risse im Fenster der Raumkapsel. Doch nicht nur Raumfahrzeuge sind von Weltraumschrott betroffen: Eine Studie der University of British Columbia schätzt, dass jedes Jahr eine 26-prozentige Chance besteht, dass der Müll in stark beflogene Flugrouten eindringt. Ein solcher Vorfall könnte massive Auswirkungen auf den globalen Flugverkehr haben. ➤ Mehr lesen: So hoch ist das Risiko, dass Flugzeuge von Weltraumschrott getroffen werden Umweltschutz wichtiger Gleichzeitig wächst die Satellitenindustrie rasant: Bis 2030 sollen Zehntausende neue Satelliten ins All geschossen werden. Damit wird auch der Umweltschutz in der Raumfahrt immer relevanter. Diesem widmet sich das Projekt Green Low-Earth Orbit Woodcraft (GLOW). Ziel ist die Entwicklung von Holz-Satelliten, die eine umweltfreundliche Option zu den herkömmlichen Aluminiumkonstruktionen bieten sollen.

Technisch modifizierte Holzmaterialien für den Satellitenbau.

© Wood K plus

Denn beim Wiedereintritt alter Satelliten entstehen durch Aluminiumlegierungen Millionen winziger Aluminiumoxid-Partikel, die wiederum die Atmosphäre beeinflussen können. Die langfristigen Auswirkungen sind laut der Weltraumforscherin Johanna Fries vom Forschungsunternehmen FOTEC bislang unbekannt. „Vor 10, 20 Jahren gab es noch nicht so viele Satelliten im All wie heute“, sagt sie im futurezone-Interview und damit auch weit weniger Wiedereintritte. Gemeinsam mit der Forschungseinrichtung Wood K plus arbeitet Fries an holzbasierten Hochleistungswerkstoffen für Satelliten, die weniger Weltraummüll und schädliche Partikel in der Erdatmosphäre bei gezielten Abstürzen erzeugen. FOTEC betreibt gemeinsam mit der Fachhochschule Wiener Neustadt das erste ESA-Lab in Österreich, das sich der Entwicklung und Erprobung von Kleinsatelliten widmet.

Fakten Toggle Infobox Aktuell umkreisen mehr als 13.000 Satelliten die Erde. Sobald sie ihre Mission beendet haben und ihre Lebensdauer zu Ende ist, werden sie in der Regel kontrolliert zum Absturz gebracht. Erdanziehung

Dabei bremst man den Satelliten ab. Durch die stärker werdende Erdanziehungskraft steuert er dann von selbst auf die Erde zu. Reibung

Es entsteht atmosphärische Reibung, welche ebenfalls immer stärker wird. Der Satellit wird heiß. Das führt zum Verglühen. Das findet normalerweise über unbewohntem Gebiet statt, falls einige Trümmerteile nicht vollständig verglühen und zur Erde fallen.