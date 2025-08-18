Wie Drohnen und Roboter die Feuerwehr unterstützen können

In Österreich wurde an einem System geforscht, mit dem Einsatzkräfte bei der Bekämpfung von Bränden mithilfe von Drohnen und Robotern eines Tages unterstützt werden könnten.

Mehr als 200 Feuerwehrleute kämpften im Jahr 2020 in der Gemeinde Eisenkappel-Vellach tagelang gegen die Flammen. Als dann „Brand-Aus“ verkündet wurde, mussten die Einsatzkräfte einen Rückschlag hinnehmen. Denn schon am nächsten Tag brannte es an einer anderen Stelle weiter. Dieser Waldbrand in Kärnten entfachte die Motivation, ein System zu entwickeln, das Einsatzkräfte in Zukunft nicht nur unterstützen, sondern auch schützen soll. Fünf Jahre danach ist das Projekt „KI-Sec-Assist“, das von Joanneum Research geleitet wurde, abgeschlossen. Sollte es heute zu einem Brand in Österreich kommen, könnten Drohnen und Roboter helfen, die Brände einzudämmen. Zumindest theoretisch, denn in der Praxis gilt es noch ein paar Hürden zu überwinden. ➤ Mehr lesen: Diese Drohnen sollen Feuer unter Kontrolle bringen Brände früh erkennen Das von der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) geförderte Programm „KI-Sec-Assist“ umfasst Drohnen und Bodenroboter. „Mit den Drohnen haben wir die Möglichkeit, sehr schnell neue Brandherde zu erkennen. So können Einsatzteams gezielt dorthin geschickt werden, wo eine Brandbekämpfung notwendig ist, und die Situation kontinuierlich überwachen“, sagt Alexander Almer von Joanneum Research. Gerade dieses permanente Monitoring sei wichtig. Denn: „Je früher der Brand bekämpft wird, desto erfolgreicher ist die Löschstrategie“, erklärt Almer.

Die Drohne als Brandwächter © Joanneum Research

Bei dem Brand in Kärnten wurden damals Feuerwehrleute zur Brandwache eingesetzt. Durch die topographische Situation wurden aber Feuerstellen über Nacht wieder neu entfacht und erst am Morgen entdeckt. Die Drohne fliegt in so einer Situation mindestens jede halbe Stunde über das Gebiet und kann auch in der Nacht Feuerstellen detektieren, wodurch eine schnelle und gezielte Brandbekämpfung ermöglicht wird. Die unbemannten Bodenroboter hingegen können Geräte, aber auch Wasser zur Brandstelle bringen und in Zukunft vielleicht sogar Personen bergen. Ziel des Forschungsprojekts war zu zeigen, dass das System Einsatzkräfte unterstützen kann. Das wurde anhand von Feldtests in Kooperation mit der Berufsfeuerwehr Graz demonstriert. ➤ Mehr lesen: Chinesischer Roboterhund löscht mit Wasserkanone Feuer

Hier wurde demonstriert, dass der Bodenroboter auch Menschen bergen kann. © Joanneum Research