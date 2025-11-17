Apple soll nächstes Jahr einen neuen Chef bekommen
Apple macht sich bereit für einen neuen Mann an der Spitze. Laut Financial Times hat der Vorstand von Apple intensiv mit der Ausarbeitung der Nachfolgepläne begonnen.
Demnach könnte Tim Cook, der aktuelle CEO, schon nächstes Jahr den Chefsessel räumen. Cook ist kürzlich 65 Jahre alt geworden. 2011 übernahm er die Position des CEOs von Steve Jobs.
Cooks wäre innerhalb kurzer Zeit der zweite langjährige Spitzenmanager, der Apple verlässt. Vorigen Freitag hatte Jeff Williams seinen letzten Arbeitstag. Der 62-jährige war seit Dezember 2015 der COO von Apple.
Kandidaten für den neuen Apple-CEO
Wer die Nachfolge von Cook antritt, ist noch ungewiss. Laut Financial Times gilt aktuell John Ternus als Spitzenkandidat.
Er hat derzeit den Posten als Senior Vice President of Hardware Engineering, was ihn de facto zum Hardware-Chef von Apple macht. Der 50-Jährige gehört zu den 3 Vertrauten von Cook, wenn es um die Entwicklung neuer Produkte geht.
Als weiterer Kandidat für Cooks Nachfolge gilt Apples Softwarechef Craig Federighi (57). Auch er gehört zu den 3 Vertrauten von Cook. Sowohl Ternus als auch Federighi stehen bei Apple-Präsentationen und -Veranstaltungen regelmäßig im Rampenlicht.
