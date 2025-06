Tim Cook lässt angeblich 3 Manager entscheiden, welche Produkte Apple macht

Ob sich der Tech-Gigant auch noch in Zukunft auf die Produktentscheidungen der 3 Männer verlassen wird, ist ungewiss. Apple ist mit seinen Produkten zwar nach wie vor sehr erfolgreich am Markt – iPhones gelten weiterhin als das meistverkaufte Handy weltweit. Doch Kritiker werfen Apple vor, in Sachen Innovationen zu zögerlich zu sein: So hat das Unternehmen bislang etwa kein Foldable-Gerät vorgestellt, und auf die versprochene, um KI-Funktionen erweiterte Siri wartet man bislang vergeblich.