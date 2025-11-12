Apple verkauft jetzt Socken um 250 Euro
Apple ist bekannt für hochpreisige Smartphones und Laptops. Nun reihen sich auch Smartphone-Socken in das Sortiment ein, die um rund 200 Euro verkauft werden.
Um genau zu sein, handelt es sich dabei um eine gestrickte Tragetasche für iPhones, die iPhone Pocket genannt wird. Diese Sonderanfertigung wird im Rahmen einer Kooperation mit dem japanischen Modehaus “Issey Miyake” hergestellt, heißt es von Apple.
Eine Auswahl an Smartphone-Socken
Die Smartphone-Socken sollen als Ersatz für Handy-Bänder dienen und sind in 2 Ausführungen erhältlich. Man kann sich also für eine kurze oder lange Version der Tragetasche entscheiden. Wählt man die kurze Variante, stehen 8 möglichen Farboptionen zur Auswahl. Beispielsweise gibt es sie in pink oder orange. Die kurze Smartphone-Socke kostet umgerechnet rund 130 Euro.
Die lange Variante kostet ca. 200 Euro und ist in 3 Herbsttönen erhältlich. Die Smartphone-Socken können nicht nur direkt am Körper getragen werden, sondern beispielsweise auch an einer Tasche befestigt werden. Die gestrickte Hülle bedeckt das iPhone, durch die Strickstruktur kann man aber auch das Display checken, ohne das iPhone aus der Tasche nehmen zu müssen, heißt es von dem Unternehmen.
In Österreich und Deutschland ist das Produkt aus dem Hause Apple nicht erhältlich. Man kann sie in diesen ausgewählten Apple-Stores und online in Italien, Frankreich, China, Südkorea, Singapur, UK, Japan und den USA kaufen.
Handytasche zu einem niedrigeren Preis
Für alle, die nicht so viel Geld für ein Smartphone-Zubehör ausgeben möchten, haben wir eine Alternative herausgesucht. Diese ist zwar nicht von dem japanischen Designer, erfüllt aber auch ihren Zweck.
Solche Strick-Handytaschen kann man auch selber basteln. Im folgenden Video kann man an einer einstündige Stricksession teilnehmen und hat am Ende auch eine "Smartphone-Socke".
