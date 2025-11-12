Apple verkauft jetzt Socken um 250 Euro

Die Smartphone-Socken sollen als Ersatz für Handy-Bänder dienen und sind in 2 Ausführungen erhältlich.

Apple ist bekannt für hochpreisige Smartphones und Laptops. Nun reihen sich auch Smartphone-Socken in das Sortiment ein, die um rund 200 Euro verkauft werden.

Um genau zu sein, handelt es sich dabei um eine gestrickte Tragetasche für iPhones, die iPhone Pocket genannt wird. Diese Sonderanfertigung wird im Rahmen einer Kooperation mit dem japanischen Modehaus “Issey Miyake” hergestellt, heißt es von Apple.

Eine Auswahl an Smartphone-Socken

Die Smartphone-Socken sollen als Ersatz für Handy-Bänder dienen und sind in 2 Ausführungen erhältlich. Man kann sich also für eine kurze oder lange Version der Tragetasche entscheiden. Wählt man die kurze Variante, stehen 8 möglichen Farboptionen zur Auswahl. Beispielsweise gibt es sie in pink oder orange. Die kurze Smartphone-Socke kostet umgerechnet rund 130 Euro.

