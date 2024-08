Seltener Anblick: Fliegendes "Gunship" attackiert Kriegsschiff

Ih Rahmen einer Übung beschoss die "Hell in the Sky" die USS Dubuque.

Die US Air Force hat ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie eine AC-130J Ghostrider an einer SINKEX-Militärübung im Pazifik teilnimmt. Die Abkürzung steht für Ship Sinking Exercises. Denn im Rahmen der Übung Rim of the Pacific 24 (RIMPAC) wurden die ausgemusterten Schiffe USS Tarawa und USS Dubuque versenkt. Die AC-130 ist ein seltener Teilnehmer von SINKEX-Übungen, wie The War Zone schreibt.

In den Aufnahmen beschießt eine AC-130J, die dem 27. Special Operations Wing auf der Cannon Air Force Base in New Mexico zugeteilt ist, die Außenstruktur bzw. Teile des Buges der Dubuque. Zum Einsatz kommen dabei ihre 30mm-Schnellladekanone sowie ihre 105-mm-Haubitze.